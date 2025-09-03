Szétvágták a síneket is a pályaudvaron – videó

A szeptember 20-ig tartó lezárás ideje alatt csupa olyan munkálatot végeznek el a Keleti pályaudvaron, amit a vonatforgalom mellett nem lehetett. Síneket cserélnek, vezetékeket húznak újra, megújulnak a váltók is. A munkákban több 100 ember vesz részt, számos munkagép és vasútüzemi jármű bevonásával.

A karbantartás végeztével megszüntethetők a sebességkorlátozások, így pontosabbá és kiszámíthatóbbá válik a vonatközlekedés a Keleti pályaudvart érintő vonalakon.

