ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.52
usd:
340.04
bux:
0
2025. szeptember 3. szerda Hilda
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: YouTube/MÁV-csoport

Szétvágták a síneket is a pályaudvaron – videó

Infostart

Zajlik a Keleti pályaudvar felújítása, ritkán látható képeket osztott meg a MÁV.

A szeptember 20-ig tartó lezárás ideje alatt csupa olyan munkálatot végeznek el a Keleti pályaudvaron, amit a vonatforgalom mellett nem lehetett. Síneket cserélnek, vezetékeket húznak újra, megújulnak a váltók is. A munkákban több 100 ember vesz részt, számos munkagép és vasútüzemi jármű bevonásával.

A karbantartás végeztével megszüntethetők a sebességkorlátozások, így pontosabbá és kiszámíthatóbbá válik a vonatközlekedés a Keleti pályaudvart érintő vonalakon.

Aktuális információkat a megváltozott közlekedésről itt lehet találni.

Kezdőlap    Belföld    Szétvágták a síneket is a pályaudvaron – videó

felújítás

keleti pályaudvar

máv-csoport

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Drónvadászat életre-halálra: így harcolnak az ukrán pilóták

Drónvadászat életre-halálra: így harcolnak az ukrán pilóták
Az Ukrajna feletti légi háború részleteiről eddig csak főleg vadászpilóták vagy helikoptervezetők számoltak be a közösségi médiában. A The Wall Street Journalnak most viszont sikerült megszólaltatnia két olyan hajózót, akik ósdinak tűnő légi járművük fedélzetéről harcolnak az orosz támadó robotokkal.
Donald Trump katonákat küld „a világ gyilkossági fővárosába” és átköltözteti az űrhaderőt

Donald Trump katonákat küld „a világ gyilkossági fővárosába” és átköltözteti az űrhaderőt

Az egészségéről szóló pletykák miatt nagy várakozás előzte meg Donald Trump kedd esti médiaszereplését. Az amerikai elnök fő bejelentése az volt, hogy egy további demokrata irányítású államba vezényel katonákat, de kitért a kínai csúcsra és az ukrajnai békére is.
 

Az amerikai elnök megjelent a nyilvánosság előtt - videó

Hszi Csin-ping az új, többpólusú világrendről: Kína vezető szerepet követel magának

Putyin megszólalt: ezt mondta Ukrajna EU-csatlakozásáról

VIDEÓ
Mi lesz az ELTE útja az európai egyetemi elitbe? Darázs Lénárd, Inforádió, Aréna
Német válaszutak: a menekültkérdéstől a sorkatonaságig. Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
Otthon Start: A bankok gyors ügyintézést ígérnek. Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.03. szerda, 18:00
Panyi Miklós
a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, miniszterhelyettes
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Trump nagyot csalódott Putyinban, kiterjedt dróntámadás érte Ukrajnát – Háborús híreink szerdán

Trump nagyot csalódott Putyinban, kiterjedt dróntámadás érte Ukrajnát – Háborús híreink szerdán

Donald Trump amerikai elnök egy interjúban azt mondta, „nagyon csalódott” Vlagyimir Putyin orosz államfőben, az Egyesült Államok pedig tenni fog annak érdekében, hogy ne haljanak meg emberek. Az amerikai elnök azt is kijelentette, nem aggódik az Oroszország és Kína közötti szoros kapcsolat miatt. Szerdára virradóra ismét kiterjedt orosz dróntámadás érte Ukrajnát, elsősorban az ország középső és nyugati területeit, köztük Kijevet. A támadás miatt a lengyel légierő vadászgépeit is riasztották. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. szeptember 3.)

Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. szeptember 3.)

A Pénzcentrum 2025. szeptember 3.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
China unveils new weapons in massive parade attended by Vladimir Putin and Kim Jong Un

China unveils new weapons in massive parade attended by Vladimir Putin and Kim Jong Un

Laser weapons, nuclear ballistic missiles and giant underwater drones are unveiled at the parade in Beijing.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 3. 07:40
Létrán és ablakon át mentették ki a lakókat a tűz elől egy társasházból
2025. szeptember 3. 07:27
Figyelmeztet a rendőrség: erről minden rolleresnek tudnia kell, mielőtt legközelebb útnak indul
×
×
×
×