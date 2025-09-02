ARÉNA
2025. szeptember 2. kedd
Lezárt sorompók a Letenye-Goricani határátkelőnél 2022. december 31-én éjfél előtt. Horvátország január elsejétől huszadik országként csatlakozott az euróövezethez, valamint a schengeni övezet teljes jogú tagjává vált.
Nyitókép: MTI/Varga György

Új szabályok vonatkoznak majd az ingázókra a határátkelőkön – itt az új rendelet

Infostart

A Belügyminisztérium egyszerűsítené a határátkelés folyamatát.

Egy határrendészeti adatbázis létrehozását javasolja egy belügyminisztériumi törvénytervezet. Erre azért lenne szükség, hogy megkönnyítse és felgyorsítsa a határt rendszeresen átlépők számára a ki- és belépést – írja a vg.hu a jogszabálytervezet alapján.

Az európai uniós jogi normák ezt a lehetőséget biztosítják olyan személyek esetében, akiket az azonos határátkelőhelyen történő gyakori határátlépés miatt a határőrök jól ismernek. Az adatbázisba kérelem alapján lehet bekerülni, a kérelemben ki kell térni a határt átlépő személyes adataira, és meg kell jelölni az ingázáshoz igénybe vett határátkelőhelyeket, valamint az ingázással összefüggő határátlépés időpontját és irányát.

A beutazási feltételeket az adatállományba bekerülés előtt, majd azt követően szúrópróbaszerűen is ellenőrizni kell. A rendőrségnek 180 napig van jogosultsága az adatok kezelésére, az adatállományból adatot szolgáltat törvényben meghatározott feladata teljesítése érdekében a bíróságnak, az ügyészségnek, a nyomozó hatóságnak, az idegenrendészeti hatóságnak, a menekültügyi hatóságnak, a nemzetbiztonsági szolgálatoknak, továbbá az állami adó- és vámhatóságnak.

A tervezet felhatalmazza kormányt, hogy rendeletben állapítsa meg a határ menti ingázás céljából igénybe vehető határátkelőhelyeket, valamint a határ menti ingázók határrendészeti külön adatállományba való bekerülésének, az onnan való törlésnek és az adatállományban történő ellenőrzésnek a részletes szabályait.

