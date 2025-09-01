ARÉNA
2025. szeptember 1. hétfő
Nyitókép: Facebook/BK OKF Hivatalos

Hét embernek kellett kimenekülnie, amikor a budapesti üzletben felcsaptak a lángok – videó

Infostart

Vasárnap keletkezett tűz a Március 15-e tér Petőfi téri oldalán egy földszinti üzlethelyiségben. Most kiderült, hogy mi okozta a tüzet – ez tanulságos a boltok és a lakosság számára is.

Mint arról az Infostart is beszámolt, tűz ütött ki és hatalmas mennyiségű füst tódult az utcára vasárnap délután a főváros V. kerületében egy, a Március 15-e téren lévő négyemeletes épület földszinti üzlethelyiségéből. Amint felcsaptak a lángok, azonnal riasztották a fővárosi hivatásos tűzoltókat, akik három percen belül a helyszínen voltak, négy tűzoltójárművel és öt vízsugárral fékezték meg a tüzet.

Mint most kiderült, az épületet a beavatkozás idejére hét embernek kellett elhagynia, a többi lakót arra kérték, hogy maradjanak lakásukban, amíg a munkálatok tartanak.

Az utazási iroda elektromos rollerek bérlésével foglalkozott. Az iroda mögötti raktárban töltötték az akkumulátorokat, feltehetően ezek egyike gyulladt meg, innen terjedt át a tűz a többire, végül

összesen csaknem 60 roller akkumulátora égett.

A tűz pontos keletkezési okát, helyét és idejét tűzvizsgálat során tárják fel.

A tűzoltók csaknem egy órán át dolgoztak, ezt követően átvizsgálták és átszellőztették a lakóházat és a padlásteret. Szerencsére senki nem sérült meg.

Hét embernek kellett kimenekülnie, amikor a budapesti üzletben felcsaptak a lángok – videó

tűz

akkumulátor

utazási iroda

elektromos roller

