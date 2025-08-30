ARÉNA
2025. augusztus 30. szombat
Motoros rendőrök a gépjárműforgalom elől a hétvégére lezárt pesti alsó rakparton 2020. május 16-án. A rakpartot május 16-án hajnalban zárták le a gépjárműforgalom elől, a zárás feloldása másnap 23 óra körül várható. A rakpart használata során a koronavírus-járvány miatt meghozott általános szabályok mellett további előírásokat is be kell tartani, például a bicikliseknek 10 km/h-ás a megengedett legnagyobb sebesség.
Nyitókép: MTI/Mónus Márton

Motoros rendőrt csapott el a figyelmetlen autós – videó

Infostart

Baleset történt péntek délelőtt Kiskunmajsán, a helyszínre mentőt is riasztottak.

Kiskunmajsán, a Petőfi téren egy szabályosan haladó motoros rendőrt ütött el egy személyautó péntek délelőtt. A baon.hu információi szerint a rendőr a központ felől, az Árpád utca irányába haladt motorjával, amikor a személyautót vezető nő figyelmetlenül elé kanyarodott.

A hírportál úgy értesült, hogy a Közút munkatársai dolgoztak éppen a kereszteződésben, a gyalogátkelőt festették, vélhetően ez zavarta meg az autóst.

Hírek szerint a rendőrt – aki a Kiskunmajsai Rendőrőrs állományába tartozik – a mentők a halasi kórházba szállították.

(Címlapképünk illusztráció.)

