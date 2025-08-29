ARÉNA
Nyitókép: BKK / Nyirő Simon

Folytatódhat a kísérleti közlekedésátalakítási program Budapest belvárosában

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A kísérleti jelleggel bevezetett forgalmi rend célja, hogy az utcák élhetőbbé és gyalogosbarátabbá váljanak, tisztább legyen a levegő és kisebb a gépjárműforgalom. A június végén bevezetett forgalmi rend továbbra is megmarad, folytatódik a tesztidőszak, a Fővárosi Közgyűlés Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottsága szeptember 1-i ülésén szavaz az ezzel kapcsolatos javaslatról.

A 2025 nyarán elindított forgalomcsillapítási pilotprogram célja, hogy Belső-Erzsébetvárosban, Budapest egyik legsűrűbben lakott területén csökkenjen a gépjárműforgalom, javuljon a levegőminőség, és biztonságosabb, élhetőbb környezet alakuljon ki az ott élők, valamint az oda látogatók számára – írja közleményében a Budapesti Közlekedési Központ.

Az eddigi intézkedések hatásai már most érzékelhetők: a tavalyi év hasonló időszakával összehasonlítva jelentősen csökkent a közúti forgalom, kevesebb a torlódás, sokkal többen választják a megosztott mikromobilitási eszközöket, különösen az elektromos rollereket,

emellett az egyébként is erős gyalogosforgalom még dominánsabbá vált a területen, ráadásul utóbbi komfortja számottevően javult az elmúlt időszakban.

A forgalomcsillapítási intézkedések összhangban vannak a már korábban bevezetett, a közösségi közlekedés gyorsítását és megbízhatóságát biztosító változtatásokkal: a 74-es trolibusz a menetrendet tartva, megfelelő sebességgel tud haladni a Wesselényi és a Dohány utcában – szögezi le a közlekedési vállalat.

A pilotprogram megvalósítása során a BKK szakemberei már eddig is több adatforrást használtak: navigációs rendszerekből származó forgalmi adatok, kézi forgalomfelvételek, közösségi közlekedés sebességadatai, valamint megosztott mikromobilitási szolgáltatók statisztikái alapján készült elemzések segítik a döntéshozatalt.

A nyár után ősszel és télen is folytatódik a tesztidőszak (2026. január 31-ig), amennyiben a Fővárosi Közgyűlés Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottsága szeptember 1-jén megszavazza azt.

A szakemberek a következő hónapokban további méréseket, vizsgálatokat és egyeztetéseket végeznek, hogy a helyi igények figyelembevételével alakítsák ki a városrész végleges forgalmi rendjét. Emellett a következő időszakban a hatóságok fokozzák az ellenőrzések gyakoriságát, a BKK a NAV-val együttműködésben pedig a taxiellenőrzések számát is megnöveli.

A BKK által nyáron végzett felmérések szerint a jelentős mikromobilitási és gyalogosforgalom mellett továbbra is problémát jelent az ott található üzletek, vendéglátóipari egységek kiszolgálása. Ennek megoldására – amennyiben a Fővárosi Közgyűlés Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottsága a szeptember 1-jén esedékes ülésén elfogadja a javaslatot – az alábbi intézkedések léphetnek életbe:

  • szeptember 15-től a kijelölt gyalogos és kerékpáros övezetekben minden nap 9:00 és 12:00 között engedélyezett lesz az áruszállítás az engedéllyel rendelkező vállalkozások számára. Ez az időablak a logisztikai kiszolgálás optimalizálását célozza, miközben megőrzi a terület gyalogosbarát jellegét;
  • szeptember 30-tól tovább bővülhet a koncentrált rakodóhelyek száma a problémamentes kiszolgálás érdekében.

A forgalmi rend júniusi bevezetésével egy időben a parkolási rend is megváltozott Belső-Erzsébetvárosban. A tervezés során a szakemberek a helyiek érdekeit vették figyelembe, megőrizve a lakossági parkolóhelyek számát.

Több utcaszakaszra továbbra is csak engedély birtokában lehet behajtani,

melyeket augusztus végéig a teherforgalom@budapestkozut.hu címen lehet igényelni. Az eredetileg augusztus 31-ig érvényes behajtási engedélyek automatikusan meghosszabbodnak szeptember 15-ig. A szeptember 15-ét követő időszakban érvényes szabályozásról szeptember 1. után kapnak tájékoztatást az érintettek.

A végleges forgalmi rend kialakítása után további fejlesztések is megvalósulhatnak Belső-Erzsébetvárosban. A hosszabb távú tervek között szerepel a lakossági behajtás kamerás ellenőrzési rendszerének bevezetése, valamint a védett övezet kijelölésének lehetősége, amely a napi behajtások számának korlátozását is lehetővé tenné. A forgalomcsillapítási intézkedések célja, hogy a városrész az ott élők és az oda látogatók igényeit is kiszolgálja, miközben a gazdasági szereplők működése is biztosított marad – ígéri a BKK.

