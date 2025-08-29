Budapest több kerületében is lezárások nehezítik a közlekedést a nyár utolsó hétvégéjén - térképpel

Sportrendezvény miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz 2025. augusztus 30-án és augusztus 31-én Budapest I., II., V. és XI. kerületében – írja közleményében a Budapest Rendőr-főkapitányság.

A BRFK közlése szerint az alábbiakra kell készülnie az autósoknak:

Lezárják:

2025. augusztus 30-án 6 órától augusztus 31-én 16 óráig a Budapest XI.,

Műegyetem rakpartot a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között.

Szakaszosan és időszakosan lezárják:

2025. augusztus 30-án 18 órától augusztus 31-én 1 óráig, valamint 2025. augusztus 31-én 6 órától augusztus 31-én 21 óráig a Budapest I., II., V. és XI.,

Budai alsó rakpartot a Rákóczi híd és a Margit híd között,

Halász utcát,

Bem rakpartot a Halász utca és a Clark Ádám tér között,

Clark Ádám teret,

Hunyadi János utat,

Palota utat,

Váralja utcát a Dózsa György tér és az Alagút utca között,

Alagutat,

Lánchidat,

Széchenyi teret.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság kéri a járművezetőket, hogy a megváltozott forgalmi rend szerint, fokozott figyelemmel közlekedjenek!

A lezárás érinti a közösségi közlekedést is

A 19-es villamos szombaton 20 órától a Bécsi út/Vörösvári út és a Batthyány tér, illetve Kelenföld vasútállomás és a Clark Ádám tér között közlekedik, vasárnap 6 és 12 óra között Bécsi út/Vörösvári út és a Batthyány tér, illetve Kelenföld vasútállomás és a Döbrentei tér között közlekedik. A 41-es villamos szombaton 20 órától, valamint vasárnap 6 és 12 óra között módosított útvonalon, a Krisztina körúton át jár a Széll Kálmán tér érintésével – olvasható a Budapesti Közlekedési Központ közleményében.

A 105-ös, a 178-as és a 210B buszok szombaton 20 órától, valamint vasárnap 6 és 12 óra között módosított útvonalon, a Lánchíd helyett az Erzsébet hídon át közlekednek, egyik irányban sem érintik a Széchenyi István tér, József nádor tér/Hild tér és a Clark Ádám tér megállókat, a Deák Ferenc téren mindkét irányban a 9-es busz megállójában állnak meg. A 16-os és a 216-os buszok szombaton 20 órától nem közlekednek, helyettük a Széll Kálmán tér és a Dísz tér között a sűrűbben közlekedő 16A buszokkal lehet utazni, vasárnap 6 és 12 óra között a Lánchíd helyett az Erzsébet hídon át közlekednek, egyik irányban sem érintik a Széchenyi István tér, József nádor tér/Hild tér megállókat.

A 916-os éjszakai busz szombatról vasárnapra virradó éjjel rövidített útvonalon, a Széll Kálmán tér és a Dísz tér között jár. A 990-es busz pedig vasárnap hajnali 1 óráig módosított útvonalon, a Lánchíd helyett az Erzsébet hídon jár, a Döbrentei tér és a Batthyány tér között a Széll Kálmán tér érintésével közlekedik. A Batthyány téren a Normafa felé a 39-es busz megállójában állnak meg a buszok, a Széll Kálmán téren Rákoskeresztúr, városközpont felé a Normafa irányú megállóban lehet felszállni.