Ajándék a magyar autósoknak: képeken az M7-es új arca

Idén tovább folytatódik a pihenők megújítása országszerte. A szintrehozó felújítási munkák keretében az M7-esen most hat pihenőpár lett modernebb, biztonságosabb és kényelmesebb a teljeskörű felújításnak köszönhetően az országhatár és a főváros felé tartó oldalon is – tájékoztatott az MKIF Zrt. a közösségi oldalán.

A pihenőkben több mint 76 ezer négyzetméter burkolt felület kapott új aszfaltréteget. Emellett teljeskörű növényzetmegújítás történt: új cserjéket, fákat ültettek; füvesített területeket alakítottak ki. Új utcabútorokat helyeztek el, rendezett tereket alakítottak ki. Továbbá modern térvilágítás épült ki, több helyen (az ún. egyszerű pihenőkben) korszerű, intelligens, forgalomtól függő fényerő-szabályzással – teszik hozzá.

A családbarát és aktív kikapcsolódás érdekében játszótereket (játszóvár) és gimnasztikai (fitnesz) parkokat is építettek. A felfrissülést, tartalmas pihenést telefon töltésére is alkalmas okospadok és információs táblák is segítik. A biztoságért térfigyelő kamerarendszer felel.

A mosdóhelyiségeket teljesen felújították, korszerűsítették, valamint napelemes rendszereket szereltek fel a fenntartható energiafelhasználásért. Élmény-visszajelző rendszer is kikerült, az utazói visszajelzések összegyűjtésére és az utazói komfort javítása érdekében.

A felújítások az alábbi pihenőket érintették, mindkét pályaoldalon:

Balatonlelle pihenőhely

Táskai pihenőhely

Zalakomár pihenőhely

Balatonkeresztúr pihenőhely

Szegerdő pihenőhely

Sormás pihenőhely

Az M7-es megújult pihenőhelyei így már nem csupán megállók, hanem biztonságos és korszerű kikapcsolódási, frissülési pontok is egy hosszabb út során – olvasható. Természetesen itt nem állunk meg, országszerte folytatódik a pihenőhelyek megújulása!” – zárul a bejegyezés.