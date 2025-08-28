ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
397.07
usd:
340.41
bux:
104338.43
2025. augusztus 28. csütörtök Ágoston
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
military soldier in handcuffs, hands behind his back, on a dark background. Concept: war criminal, prisoner of war, tribunal. a prisoner of war under interrogation.
Nyitókép: Diy13/Getty Images

Elfogták a balatoni strandtolvajokat, aljas módszerrel loptak

Infostart

A Siófoki Járási Ügyészség előbb egy húszas éveiben járó budapesti fiatalt, majd egy román férfit állított gyorsított eljárásban bíróság elé, mert a vádlottak lopásokat követtek el Balaton-parti településeken az idei idegenforgalmi szezon alatt.

A fiatal magyar férfinak azért kellett bíróság elé állnia, mert 2025 júniusában az egyik siófoki partszakaszon kifosztott egy törölközővel letakart, őrizetlenül hagyott babakocsit, amelyből négy sértettet megkárosítva közel 200.000 forintt értékben vett magához mobiltelefonokat, elektromos cigarettákat és készpénzt.

A siófoki nyomozók a vádlottat még aznap őrizetbe vették, majd a Siófoki Járási Ügyészség gyorsított eljárásban emelt ellene vádat. A Siófoki Járásbíróság a büntetett előéletű férfi bűnösségét végül a váddal egyezően állapította meg, és őt 90 nap elzárásra ítélte - olvasható az ügyészség közleményében.

A másik ügyben egy rendezetlen életvitelű román férfi jelent meg a balatonőszödi szabadstrandon 2025 júliusában, ahol az éjszakai órákban csavarhúzóval betörte az egyik strandbüfé ablakát, majd az egységből nagyobb mennyiségű váltópénzt lopott el.

A vádlottat a Siófoki Járási Ügyészség az elkövetéstől számított 72 órán belül, az őrizetbe vétele alatt bíróság elé állította. A Siófoki Járásbíróság a román férfit 2 évre próbára bocsátotta és vele szemben vagyonelkobzást rendelt el.

A fényképet a Siófoki Rendőrkapitányság készítette a helyszíni szemle során a strandbüfé betört ablakáról.

Kezdőlap    Belföld    Elfogták a balatoni strandtolvajokat, aljas módszerrel loptak

bíróság

balaton

siófok

gyorsított eljárás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
A filmkészítés olyan, mint egy expedíció. Hábermann Jenő, Inforádió, Aréna
Belpolitika: Ki nyerte a nyarat? Mráz Ágoston Sámuel és Závecz Tibor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.28. csütörtök, 18:00
Presser Gábor
zeneszerző, előadóművész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Elkészült Budapest első iskolautcája

Elkészült Budapest első iskolautcája

Elkészült Budapest első iskolautcája, szeptember 1-jén már itt lesz a Trefort utcai iskola évnyitója – közölte a Levegő Munkacsoport.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kétarcú időjárás csap le az országra már holnap: egyik fele elázik, másik fele megfő

Kétarcú időjárás csap le az országra már holnap: egyik fele elázik, másik fele megfő

Az ország felében brutális hőséget, a másikban viszont kemény zivatarokat jósol a HungaroMet - erről írtak előrejelzésükben.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Russia mocking peace efforts, EU says, as strikes on Kyiv kill at least 15

Russia mocking peace efforts, EU says, as strikes on Kyiv kill at least 15

Among the dead are four children, with President Zelensky accusing Moscow of choosing "ballistics instead of the negotiating table".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 28. 12:06
Hőségriasztás: mutatjuk az ország legforróbb pontjait
2025. augusztus 28. 11:54
Hankó Balázs: a magyar felsőoktatás második aranykorát éli
×
×
×
×