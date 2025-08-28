Elfogták a balatoni strandtolvajokat, aljas módszerrel loptak

A fiatal magyar férfinak azért kellett bíróság elé állnia, mert 2025 júniusában az egyik siófoki partszakaszon kifosztott egy törölközővel letakart, őrizetlenül hagyott babakocsit, amelyből négy sértettet megkárosítva közel 200.000 forintt értékben vett magához mobiltelefonokat, elektromos cigarettákat és készpénzt.

A siófoki nyomozók a vádlottat még aznap őrizetbe vették, majd a Siófoki Járási Ügyészség gyorsított eljárásban emelt ellene vádat. A Siófoki Járásbíróság a büntetett előéletű férfi bűnösségét végül a váddal egyezően állapította meg, és őt 90 nap elzárásra ítélte - olvasható az ügyészség közleményében.

A másik ügyben egy rendezetlen életvitelű román férfi jelent meg a balatonőszödi szabadstrandon 2025 júliusában, ahol az éjszakai órákban csavarhúzóval betörte az egyik strandbüfé ablakát, majd az egységből nagyobb mennyiségű váltópénzt lopott el.

A vádlottat a Siófoki Járási Ügyészség az elkövetéstől számított 72 órán belül, az őrizetbe vétele alatt bíróság elé állította. A Siófoki Járásbíróság a román férfit 2 évre próbára bocsátotta és vele szemben vagyonelkobzást rendelt el.

A fényképet a Siófoki Rendőrkapitányság készítette a helyszíni szemle során a strandbüfé betört ablakáról.