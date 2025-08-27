Leállhat a motor menet közben ennél az autónál, Magyarországon is vannak gondok

Több autós pert indított a turbómotorok miatt, amelyek a javítás ellenére hirtelen leálltak. A felperesek szerint a Nissan autómárka tudott, vagy tudnia kellett volna a hibáról, de eltitkolta a fogyasztók elől.

Egy évtizeddel ezelőtt a mérnökök egy változó kompressziójú rendszer vezettek be, amely jobb hatékonyságot és teljesítményt ígért az autókban.

A Nissan és az Infiniti alkalmazta ezt a technológiát, és ma is számos modelljükben megtalálható.

Egykor innovációként reklámozták, most azonban egy csoportos bírósági kereset középpontjába került, amely azt állítja, hogy a motorok módon meghibásodhatnak, és az autóban utazókat veszélyhelyzetbe sodorhatják – írja a Carscoops cikke alapján a vg.hu.

A Delaware-ben benyújtott ügy a Nissan VC-Turbo motorjaira vonatkozik. A cikk szerint elméletileg a rendszer menet közben állítja be a kompressziót, egyensúlyba hozva az üzemanyag-fogyasztást a teljesítménnyel.

A kereset szerint egyes tulajdonosok olyan motorokkal szembesülnek, amelyek magas hangú, búgó hangokat adnak ki, egyenetlenül járnak alapjáraton, lefulladnak, elveszítik a teljesítményüket vagy akár teljesen leállnak, miközben az autó mozgásban van.

A csoportos kereset szerint a motor főcsapágy-hibákkal és egyéb problémákkal küzd.

Azt is állítják, hogy a Nissan tudott, vagy tudnia kellett volna a hibáról, de eltitkolta a fogyasztók elől - írja a lap.

A csoportos kereset azzal érvel, hogy a Nissan tagadta a hiba létezését a garancia lejártáig, vagy arra kényszerítette az ügyfeleket, hogy maguk fedezzék a diagnosztikai és javítási költségeket.

A felperesek szerint ez sok tulajdonos számára nagy kiadásokat eredményezett.

A felperesek a 2021-2023-as Nissan Rogue, a 2019-2023-as Nissan Altima és a 2019-2023-as Infiniti QX50 modellek miatt mentek bíróságra.