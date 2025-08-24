Stressz az iskolakezdéskor – súlyos hiba riogatni a gyerekeket a szakember szerint

"Azzal érdemes kezdeni, amit nagyon-nagyon elengedtünk a nyári szünetben: ne maradjon fenn a gyerek addig ameddig akar, ne az történjen egész nap az, amit ő szeretne. Vegyünk ebből kicsit vissza és törekedjünk arra, hogy időben menjen aludni" – tanácsolta a pszichológus. Ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy mindez ne legyen riogatás, ne ijesztgessük az iskolakezdéssel a gyereket.

K. Németh Margit szerint a tanszerek, iskolai kellékek vásárlásával is csak apránként haladjunk, ne legyen kampányszerű. Érdemes előbb nézelődni, puhatolózni, hogy mi tetszik a gyereknek, melyiket szeretné, aztán darabonként, szép lassan összevásárolni a szükséges holmikat. "Tehát ez is sokkal inkább kedvcsináló legyen, és ne rohanjuk végig egyszerre az összes papír-írószer boltot. Ennek is adjuk meg a módját, amennyire lehet, hogy ez is egy kellemes együttlét legyen a szülővel" – javasolta a szakember.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy a tananyag ismétlésével sem feltétlenül kell terhelnünk a gyereket, hiszen az iskolában az első héten úgyis ez lesz a program.

Ellenben ha olyan feladatot adtak az iskolában, hogy olvasson el naponta egy oldalt, vagy valamilyen játékos füzetet töltsön ki, akkor persze azokat meg kell csináltatni vele. De olyat semmiképen ne tegyünk, hogy a szünet utolsó heteiben rákényszerítjük a rendszeres tanulásra. "Szóval nem gondolom, hogy nagyon rá kellene stresszelni az iskolakezdésre" – tette hozzá K. Németh Margit.

A pszichológus úgy látja, nagyon sok gyerek éppen azért tart az iskolakezdéstől, mert a szülei is rágörcsöltek erre. Úgy fogalmazott: "a mi stresszünket vagy a mi idegességünket a gyerek is érzi, és ettől ő is feszültebb lesz." Azok a gyerekek stresszelnek jobban az iskolakezdéstől, akiknek a szülei is idegesek ettől.

"Hányszor halljuk, hogy most aztán már vedd vissza magad, mert jön az iskola" – emlékeztetett K. Németh Margit, megjegyezve: "Nem szabad ilyen fenyegetően belengetni a szeptember elsejét, mert akkor a gyerek is úgy fogja érezni, hogy jaj, inkább toljuk még ki egy hónappal az iskolakezdést."