ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.88
usd:
337.73
bux:
105513.1
2025. augusztus 24. vasárnap Bertalan
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Virus prevention: a cute girl wearing a protective face masks goes to school with her mother.
Nyitókép: Getty Images/ FreshSplash

Stressz az iskolakezdéskor – súlyos hiba riogatni a gyerekeket a szakember szerint

Infostart / InfoRádió - Varga Mónika

Csak hangolódjunk a gyerekekkel az iskolára, ne riogassuk a tanévkezdéssel – tanácsolta az InfoRádióban K. Németh Margit klinikai szakpszichológus.

"Azzal érdemes kezdeni, amit nagyon-nagyon elengedtünk a nyári szünetben: ne maradjon fenn a gyerek addig ameddig akar, ne az történjen egész nap az, amit ő szeretne. Vegyünk ebből kicsit vissza és törekedjünk arra, hogy időben menjen aludni" – tanácsolta a pszichológus. Ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy mindez ne legyen riogatás, ne ijesztgessük az iskolakezdéssel a gyereket.

K. Németh Margit szerint a tanszerek, iskolai kellékek vásárlásával is csak apránként haladjunk, ne legyen kampányszerű. Érdemes előbb nézelődni, puhatolózni, hogy mi tetszik a gyereknek, melyiket szeretné, aztán darabonként, szép lassan összevásárolni a szükséges holmikat. "Tehát ez is sokkal inkább kedvcsináló legyen, és ne rohanjuk végig egyszerre az összes papír-írószer boltot. Ennek is adjuk meg a módját, amennyire lehet, hogy ez is egy kellemes együttlét legyen a szülővel" – javasolta a szakember.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy a tananyag ismétlésével sem feltétlenül kell terhelnünk a gyereket, hiszen az iskolában az első héten úgyis ez lesz a program.

Ellenben ha olyan feladatot adtak az iskolában, hogy olvasson el naponta egy oldalt, vagy valamilyen játékos füzetet töltsön ki, akkor persze azokat meg kell csináltatni vele. De olyat semmiképen ne tegyünk, hogy a szünet utolsó heteiben rákényszerítjük a rendszeres tanulásra. "Szóval nem gondolom, hogy nagyon rá kellene stresszelni az iskolakezdésre" – tette hozzá K. Németh Margit.

A pszichológus úgy látja, nagyon sok gyerek éppen azért tart az iskolakezdéstől, mert a szülei is rágörcsöltek erre. Úgy fogalmazott: "a mi stresszünket vagy a mi idegességünket a gyerek is érzi, és ettől ő is feszültebb lesz." Azok a gyerekek stresszelnek jobban az iskolakezdéstől, akiknek a szülei is idegesek ettől.

"Hányszor halljuk, hogy most aztán már vedd vissza magad, mert jön az iskola" – emlékeztetett K. Németh Margit, megjegyezve: "Nem szabad ilyen fenyegetően belengetni a szeptember elsejét, mert akkor a gyerek is úgy fogja érezni, hogy jaj, inkább toljuk még ki egy hónappal az iskolakezdést."

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Stressz az iskolakezdéskor – súlyos hiba riogatni a gyerekeket a szakember szerint

pszichológus

iskolakezdés

k. németh margit

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Milyen volt a nyári szezon a Margit szigeten? Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
Hogyan úszhatjuk meg a végzetes bukást? Molitorisz Dániel, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.25. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ukrajna az oroszok Achilles-sarkát bombázza, a fél világ Putyin következő lépését lesi - Háborús híreink vasárnap

Ukrajna az oroszok Achilles-sarkát bombázza, a fél világ Putyin következő lépését lesi - Háborús híreink vasárnap

Orosz atomerőművet és egy hatalmas üzemanyag-komplexumot talált el Ukrajna sikerrel az éjjel, a helyreállítási műveletek még tartanak. Tegnap az Európai Bizottság közölte, az EU újabb több mint 4 milliárd eurót folyósított Ukrajnának. Donald Trump amerikai elnök két dolgot mérlegel, ha nem sikerül összehozni a háború lezárásához szükséges orosz-ukrán elnöki csúcsot: magára hagyja Ukrajnát, vagy szankciókkal bénítja meg az orosz gazdaságot. Elemzők szerint a Kreml továbbra is elutasítja a közvetlen tárgyalásokat Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij elnök között, miközben kétségbe vonja az ukrán államfő legitimitását. Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök pénteki felszólalása szerint mindennél közelebb került a háború lezárása Ukrajnában, Kijevnek „békeszerződést kellene kötnie”, másképpen az egész ország megsemmisülését kockáztatják. Az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeiről vasárnap ebben a cikkünkben számolunk be.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Tényleg elhozhatja az olcsóbb albérletek korát az Otthon Start? Itt a szakértők válasza

Tényleg elhozhatja az olcsóbb albérletek korát az Otthon Start? Itt a szakértők válasza

A szeptember 1-jétől elérhető 3 százalékos Otthon Start hitel várhatóan jelentős változásokat hoz majd az albérletpiacon.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky vows to continue fighting as Ukraine marks independence day

Zelensky vows to continue fighting as Ukraine marks independence day

Russia said power and energy facilities had been targeted by Ukraine, which accused Russia of "spreading manipulations".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 24. 21:12
Nem szándékozik távozni pozíciójából a nemzetgazdasági miniszter - a nap hírei
2025. augusztus 24. 20:35
Bemutatták a 2026-os választások részletes szabályait
×
×
×
×