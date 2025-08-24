Elhunyt a 3 évre ítélt magyar politikus

Gál Roland 1975-ben született Dunaújvárosban. 2006-tól kezdve önkormányzati képviselőként tevékenykedett. Hivatali idejét 2013-ban a sajtóban nagy figyelmet kapott ügye szakította meg, amikor bűnpártolás gyanújával harmadrendű vádlottként bevonták egy dunaújvárosi vállalkozó meggyilkolásával kapcsolatos ügybe - emlékeztet a duol.hu.

A Szekszárdi Törvényszék elsőfokú ítéletében 3 év börtönbüntetésre ítélte, az ítélet jogerőre emelkedett. Gál Roland 2016 márciusában, a nyomozás idején lemondott a képviselői mandátumáról, és párttagságát is felfüggesztették.

Az Infostarton akkor részletesen is beszámoltunk a bírósági eljárásról.

2017 őszén 17 év fegyházbüntetésre ítélte a 2013-ban megölt dunaföldvári vállalkozó gyilkosát első fokon, nem jogerősen a Szekszárdi Törvényszék. A bíróság a 44 éves Gál Antalt emberölés, kifosztás és magánlaksértés miatt mondta ki bűnösnek. A perben bűnpártolással vádolt két férfi, Szabó József, valamint Gál Roland volt dunaújvárosi fideszes önkormányzati képviselő három-három év börtönbüntetést kapott.

Az ítélet szerint Gál Antal 2013. május 1-jén az otthonában megölte Molnár Antal 42 éves dunaföldvári vállalkozót, a bűncselekmény elkövetésében közreműködött a másodrendű és a harmadrendű vádlott. A holttestet egy dunaújvárosi ház pincéjében elásták és bebetonozták.

A bíró ismertetése szerint a gyilkosság napján, hajnalban Gál Antalt Gál Roland a helyszínre szállította, majd a közelben várakozott. Az elsőrendű vádlott egy betört ablakon át bemászott a házba, és megfojtotta Molnár Antalt.

Gál Roland segített betenni a gépkocsiba a holttestet, amelyet Gál Antal édesanyjának felújítás alatt lévő dunaújvárosi házához vittek. Az első- és a harmadrendű vádlott a ház pincéjében befedte építési törmelékkel, másnap pedig Gál Antal bebetonoztatta. A gyilkos az áldozat arany nyakláncát, később 1,3 millió forintot adott Szabó Józsefnek a közreműködéséért és hallgatásáért.

A holttestet hároméves nyomozás után, 2016. februárban találtak meg.

Gál Roland a perben végig tagadta bűnösségét, ebben az elsőrendű vádlott vallomása is támogatta. Gál Antal azt állította, hogy május 1-jére virradó éjszaka együtt dolgozott Gál Rolanddal, ezt azonban a bíróság szerint nem támasztották alá a dokumentumok és a tanúvallomások.

Gál Antal azt is állította, hogy Gál Roland kávéjába nyugtatót kevert, attól a férfi a gépkocsiba beszállás után elaludt, és nem tudott a bűncselekmény elkövetéséről. A bíróság ezt a védekezést is elvetette.

"A bűncselekményben a harmadrendű vádlott is közreműködött, tudta, hova mennek, de azzal nem volt tisztában, hogy Gál Antal meg fogja ölni a vállalkozót" - mondta akkor a bíró.

Később Pécsi Ítélőtábla megerősítette az ítéletet.