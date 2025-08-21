Itt egy újabb magyar hatszögletű pénzérme

A Magyar Nemzeti Bank folytatja a Nemzeti Hauszmann Program eredményeit bemutató különleges, hatszögletű színesfém emlékérme-sorozatát. Ennek a negyedik eleme a Vöröskereszt Egylet egykori székháza elnevezésű emlékérme, amit csütörtökön bocsátanak ki.

A Nemzeti Hauszmann Program eddigi eredményeinek egyik különlegessége a Dísz tér 1–2. alatt álló, egykori Vöröskereszt Egylet székházának újjáépítése – írja közleményében az MNB.

A háromezer forint névértékű színesfém emlékérmét Endrődy Zoltán iparművész tervezte.

Az emlékérme elsődleges szerepe az értékközvetítés és a figyelemfelhívás, használatuk kerülendő a mindennapi fizetési forgalomban.

Az eredeti épület 1901 és 1903 között épült a Magyar Szent Korona Országainak Vöröskereszt Egylete számára, Hauszmann Alajos és Hültl Dezső tervei alapján. A historizáló stílusban megalkotott, ötemeletes sarokpalota nemcsak reprezentatív székhely volt, hanem bérlakásokat, valamint minisztériumi és diplomáciai irodákat is magában foglalt. Az épület gazdag díszítettségével és kupolás kialakításával jól illeszkedett a Várnegyed eklektikus városképébe.

A második világháború végén az épület megsérült, és ugyan megmentése lehetséges lett volna, 1946-ban elbontották. A terület jelentőségére való tekintettel a Nemzeti Hauszmann Program a Budavári Palotanegyed megújításának keretében célul tűzte ki az épület újjáépítését, amely végül 2021-ben vette kezdetét és 2024 végén készült el.