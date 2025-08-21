ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.76
usd:
339.72
bux:
106136.53
2025. augusztus 21. csütörtök Hajna, Sámuel
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia augusztus 20.
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: mnb.hu

Itt egy újabb magyar hatszögletű pénzérme

Infostart

Ismét emlékérmét bocsátott ki a jegybank.

A Magyar Nemzeti Bank folytatja a Nemzeti Hauszmann Program eredményeit bemutató különleges, hatszögletű színesfém emlékérme-sorozatát. Ennek a negyedik eleme a Vöröskereszt Egylet egykori székháza elnevezésű emlékérme, amit csütörtökön bocsátanak ki.

A Nemzeti Hauszmann Program eddigi eredményeinek egyik különlegessége a Dísz tér 1–2. alatt álló, egykori Vöröskereszt Egylet székházának újjáépítése – írja közleményében az MNB.

A háromezer forint névértékű színesfém emlékérmét Endrődy Zoltán iparművész tervezte.

Az emlékérme elsődleges szerepe az értékközvetítés és a figyelemfelhívás, használatuk kerülendő a mindennapi fizetési forgalomban.

Az eredeti épület 1901 és 1903 között épült a Magyar Szent Korona Országainak Vöröskereszt Egylete számára, Hauszmann Alajos és Hültl Dezső tervei alapján. A historizáló stílusban megalkotott, ötemeletes sarokpalota nemcsak reprezentatív székhely volt, hanem bérlakásokat, valamint minisztériumi és diplomáciai irodákat is magában foglalt. Az épület gazdag díszítettségével és kupolás kialakításával jól illeszkedett a Várnegyed eklektikus városképébe.

A második világháború végén az épület megsérült, és ugyan megmentése lehetséges lett volna, 1946-ban elbontották. A terület jelentőségére való tekintettel a Nemzeti Hauszmann Program a Budavári Palotanegyed megújításának keretében célul tűzte ki az épület újjáépítését, amely végül 2021-ben vette kezdetét és 2024 végén készült el.

Kezdőlap    Belföld    Itt egy újabb magyar hatszögletű pénzérme

mnb

emlékérme

nemzeti hauszmann program

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
„Vérzik a gazdaság főütőere” – kritikus helyzetben a hazai vasúti árufuvarozás

„Vérzik a gazdaság főütőere” – kritikus helyzetben a hazai vasúti árufuvarozás
Amíg a pályavasút nem éri el a szükséges menetrendszerűséget, addig nem szabadna növelni a pályavasúti költségeket – mondta az InfoRádióban a Hungrail Magyar Vasúti Egyesület ügyvezető igazgatója. Hódosi Lajos szerint jelen helyzetben be kellene fagyasztani a költségeket mindaddig, amíg nem tudnak versenyképes szolgáltatást nyújtani a működtetők.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Trump Putyinnal és Európával tárgyal: béke vagy tűzszünet? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Újra MotoGP Magyarországon. Talmácsi Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.21. csütörtök, 18:00
Molitorisz Dániel
ortopéd traumatológus
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Romlik a hangulat, lefordulás a tőzsdéken

Romlik a hangulat, lefordulás a tőzsdéken

Tegnap a magyar tőzsdén nem volt kereskedés, de ettől függetlenül a világ tőzsdéin nem állt meg az élet: az USA-ban a technológiai részvények elmúlt napokban kialakult eladási hulláma tovább folytatódott, miközben ma reggel Ázsiában csak vegyes elmozdulások voltak láthatók, Európában pedig a kezdeti iránykeresés után lefordultak a tőzsdék. Ma elkezdődik a Jackson Hole-i jegybankári találkozó, amely a világ egyik legfontosabb gazdaságpolitikai fórumának számít, ahol központi banki vezetők, döntéshozók és közgazdászok vitatják meg a globális gazdaság aktuális kérdéseit és a lehetséges politikai válaszokat.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hiába az ingatlanbumm, ezek a lakások kutyának sem kellenek: rengeteg magyar járta meg

Hiába az ingatlanbumm, ezek a lakások kutyának sem kellenek: rengeteg magyar járta meg

A vevői kivárás és a csökkenő külföldi kereslet miatt érezhetően lassul a magyar luxusingatlanpiac.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Palestinians flee Gaza City districts as Israel says first stages of assault have begun

Palestinians flee Gaza City districts as Israel says first stages of assault have begun

An Israeli military spokesman says troops will deepen the damage to the "terror infrastructure" held by Hamas.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 21. 12:17
Mérföldkő: egyre több kőolajat termel ki Magyarország
2025. augusztus 21. 11:53
Beköltöztek a pincébe, de tragédia lett a vége
×
×
×
×