Infostart.hu
2025. augusztus 20. szerda István
Nyitókép: Pexels

Lezárások és terelések a fővárosi tűzijáték miatt

Infostart

Tömegközlekedési és autós változások vannak a nemzeti ünnepen a budapesti központi ünnepségek miatt.

Továbbra is korlátozva van a Lánchíd, az alsó rakpartok, a budai Vár, a Várkert rakpart és a Műegyetem rakpart forgalma, emellett szerdán a reggeli órákban a légi parádé miatt lezárják a Duna-part közvetlen környezetét, délután pedig a Szent Jobb-körmenet miatt a József Attila utca és a Bazilika környékén kell korlátozásokra számítani.

A tűzijáték miatt 19 órától a Margit híd és a Szabadság híd közötti területen lezárják a hidakat, a rakpartokat és a környező utcákat.

A lezárások és a korlátozások, valamint a várható nagyszámú érdeklődő miatt a BKK a belvárosban sűrűbben közlekedő közösségi közlekedési járatok, különösen a metrók igénybevételét javasolja, és javasolja a BudapestGO használatát, vagy böngészőből az aktuális, valós idejű közlekedési rendhez a bkk.hu/nemzetiunnep oldalt.

A rendőrség is közzéteszi a közúti lezárásokra és terelésekre vonatkozó információkat a police.hu oldalon.

A tűzijáték szerdán 21 órakor kezdődik és várhatóan 21.35-kor ér véget; várhatóan 16 órától korlátozhatják a közúti és a felszíni közösségi közlekedést a Margit híd-Szent István körút-Bajcsy-Zsilinszky út-Károly körút-Múzeum körút-Vámház körút-Szabadság híd-Szent Gellért rakpart-Krisztina körút-Vérmező út-Margit körút által határolt területen. Az érintett járatok módosított közlekedési rend szerint járnak.

A tűzijáték után, 21.35-től a Lánchidat azonnal megnyitják a gyalogos forgalom előtt.

