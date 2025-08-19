ARÉNA
2025. augusztus 19. kedd
Nyitókép: Pixabay

Tavaszi fagykár: már "olvad" a pénz

Infostart / MTI

Érkezik a segítség a súlyos tavaszi fagykárt szenvedett termelőknek - közölte az Agrárminisztérium.

A kormány elkötelezett a kertészeti ágazat támogatása mellett a kihívások közepette is, ezért az agrártárca az ágazati szereplőkkel való egyeztetést követően, az idei évben tapasztalt rendkívül súlyos tavaszi fagyra tekintettel megteremtette a lehetőségét a kárt szenvedett szőlő- és gyümölcstermelők számára az előlegfizetésnek - jelentette be Nagy István az Agrárminisztérium (AM) keddi közleményében.

A Magyar Államkincstár megkezdte az utalást, így összesen 1,44 milliárd forint jut el az érintettekhez - tette hozzá az agrárminiszter.

A miniszter közölte, hogy a termelők likviditási helyzetének javítása érdekében hozott intézkedés keretében a jogosultsági feltételeknek 1584 kárenyhítési igénylés felelt meg. Az államkincstár megkezdte a kedvezményezettek tárhelyen keresztül történő kiértesítését és az előleg utalását.

Felhívta a tárcavezető ugyanakkor a figyelmet arra is, hogy a kifizetendő előleg összege beleszámít a 2025. kárenyhítési év után igényelhető kárenyhítő juttatásba, így fontos, hogy az előrehozott kifizetésben részesülő termelők határidőben fizessék be a kárenyhítő hozzájárulást és feltétlenül adják be a kárenyhítő juttatás iránti kérelmet. Ezek hiányában elveszítik a kárenyhítő juttatásra való jogosultságot, az előrehozott támogatásként megkapott összeget pedig vissza kell fizetniük.

Az agrárkár-enyhítési rendszer keretében a tavaszi fagykárt szenvedett termelők a káraik után a kárenyhítő juttatás fennmaradó részét a megszokott eljárás keretében, 2026 márciusában kapják kézhez - tette hozzá az AM.

