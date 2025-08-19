Elpusztult Szása, a fővárosi állatkert kistigrise

Az állatkert hétfőn számolt be arról, hogy Szása hirtelen rosszul lett, miközben húgával, Lénával játszott a tigriskifutóban. Mint kiderült, a kistigrisnek epilepsziás rohamai voltak. Amint az állatkert munkatársai észlelték, hogy baj van, rögtön a segítségére siettek. Ágnest, Szása anyját időbe telt elválasztani a kölyköktől, hogy az orvosok megkezdhessék a kezelést.

A kölyök több vizsgálaton átesett, CT és MRI vizsgálatot is végeztek rajta. Kiderült, hogy Szása az epilepsziás rohamok miatt agyvérzést kapott, a koponyában több helyen kiterjedt vérzést mutattak, és agyi ödémát észleltek, az állapotát súlyosnak minősítették.

Az újabb beszámoló szerint Szása állapota végzetesen romlott. „Bár az állatorvos csapatunk és a gondozóink éjt nappallá téve küzdöttek az életéért, és voltak bizakodásra okot adó pillanatok, de sajnos az apró nagyragadozó a kezelésekre érdemben nem reagált. Elveszítette látását, nem evett és képtelen volt néhány lépésnél többet megtenni. A gyógyszerek ellenére is újra és újra ismétlődő rohamok végül az élettel összeegyeztethetetlen állapotot idéztek elő Szásánál” – idézi a Telex.

„Elvesztése mindannyiunk számára megrendítő. Megható volt ugyanakkor látni azt a sok biztatást és jókívánságot, amit a korábbi posztunkhoz írtatok. Köszönjük, hogy lélekben ilyen sokan vele, és az életéért küzdő szakembereink mellett voltatok!” – zárta bejegyzését a fővárosi állatkert.