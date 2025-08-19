ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.82
usd:
337.37
bux:
106326.14
2025. augusztus 19. kedd Huba
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia augusztus 20.
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Fővárosi Állat- és Növénykert

Elpusztult Szása, a fővárosi állatkert kistigrise

Infostart

Elpusztult a budapesti állatkert kölyöktigrise, a négy hónapos Szása – jelentette be a hírt Fővárosi Állat- és Növénykert Facebook-oldala.

Az állatkert hétfőn számolt be arról, hogy Szása hirtelen rosszul lett, miközben húgával, Lénával játszott a tigriskifutóban. Mint kiderült, a kistigrisnek epilepsziás rohamai voltak. Amint az állatkert munkatársai észlelték, hogy baj van, rögtön a segítségére siettek. Ágnest, Szása anyját időbe telt elválasztani a kölyköktől, hogy az orvosok megkezdhessék a kezelést.

A kölyök több vizsgálaton átesett, CT és MRI vizsgálatot is végeztek rajta. Kiderült, hogy Szása az epilepsziás rohamok miatt agyvérzést kapott, a koponyában több helyen kiterjedt vérzést mutattak, és agyi ödémát észleltek, az állapotát súlyosnak minősítették.

Az újabb beszámoló szerint Szása állapota végzetesen romlott. „Bár az állatorvos csapatunk és a gondozóink éjt nappallá téve küzdöttek az életéért, és voltak bizakodásra okot adó pillanatok, de sajnos az apró nagyragadozó a kezelésekre érdemben nem reagált. Elveszítette látását, nem evett és képtelen volt néhány lépésnél többet megtenni. A gyógyszerek ellenére is újra és újra ismétlődő rohamok végül az élettel összeegyeztethetetlen állapotot idéztek elő Szásánál” – idézi a Telex.

„Elvesztése mindannyiunk számára megrendítő. Megható volt ugyanakkor látni azt a sok biztatást és jókívánságot, amit a korábbi posztunkhoz írtatok. Köszönjük, hogy lélekben ilyen sokan vele, és az életéért küzdő szakembereink mellett voltatok!” – zárta bejegyzését a fővárosi állatkert.

Kezdőlap    Belföld    Elpusztult Szása, a fővárosi állatkert kistigrise

tigris

fővárosi állat- és növénykert

elpusztult

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Óvatos derűlátás támadt Berlinben

Óvatos derűlátás támadt Berlinben
A német kancellár szerint a hétfői washingtoni egyeztetéseken elért eredmények felülmúlták előzetes várakozásait. Emmanuel Macron viszont el kell kerülni Pandora szelencéjének kinyitását.
 

Bern vagy Budapest? Így kivételeznének az orosz elnökkel

Szergej Lavrov elárulta, hogy miét kérnek a békéért cserébe

Csizmazia Gábor: minden jel arra mutat, hogy Vlagyimir Putyin az időt húzza

Erről egyeztetett telefonon Vlagyimir Putyin és Donald Trump

Emmanuel Macron: "nem látom, hogy Putyin elnök most békét akarna"

Kiderült Giorgia Meloni egyik titka – videó

Épp estére üthet be a durva idő

Épp estére üthet be a durva idő

Szerdán, augusztus 20-án egészen estig napos, gomolyfelhős, csapadékmentes időre kell készülni, kora estétől azonban az ország északnyugati felében nő a záporok, zivatarok esélye - írta a HungaroMet Zrt. a közösségi oldalán oldalán.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Trump Putyinnal és Európával tárgyal: béke vagy tűzszünet? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Újra MotoGP Magyarországon. Talmácsi Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.19. kedd, 18:00
Bán Teodóra
a Margitszigeti Szabadtéri Színház ügyvezető igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kína drasztikus lépésre készül: túltermelési válság söpör végig az országon

Kína drasztikus lépésre készül: túltermelési válság söpör végig az országon

A kínai ipari minisztérium újabb egyeztetést tartott a napenergia-ipar képviselőivel, ahol a túlkapacitás csökkentése és a szélsőséges árverseny megfékezése volt a fő téma.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Több 10 ezer forintról mond le rengeteg szülő havonta: sokan nem is tudnak róla, így kell igényelni

Több 10 ezer forintról mond le rengeteg szülő havonta: sokan nem is tudnak róla, így kell igényelni

Némely támogatás igényléséhez elég az SNI-státuszt igazolni, más támogatásokhoz viszont már orvosi igazolás is szükséges lehet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump rules out sending US troops to Ukraine as part of security guarantees

Trump rules out sending US troops to Ukraine as part of security guarantees

The US president says Russia's Vladimir Putin would face a "rough situation" if he doesn't co-operate in the peace process.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 19. 16:09
Orbán Viktor négy pontban értékelte a 27 EU-állam vezetőjének tanácskozását
2025. augusztus 19. 14:35
Börtönbe kerülhet egy doktornő Bács-Kiskun vármegyében
×
×
×
×