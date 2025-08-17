ARÉNA
Infostart.hu
2025. augusztus 17. vasárnap Jácint
fotó: hellogod.hu
Nyitókép: hellogod.hu

Négymilliárdos felújítás kezdődhet az agglomeráció egyik kisvárosában

Infostart

Pályázat után keretmegállapodást kötött Göd a Penta Kft.-vel, amely a város infrastrukturális beruházásairól szól. A szerződés 3 évre nettó 4 milliárd forintot tesz ki, de a feleknek lehetőségük van azt további 2 évvel meghosszabbítani.

Jelentős összegű keretmegállapodást kötött Göd önkormányzata a Penta Kft.-vel, amely a város infrastrukturális beruházásainak tervezését és kivitelezését érinti - írja a hellogod.hu.

A megállapodás értelmében a Penta Kft. számos feladatot lát el a városban, mint például a közutak, parkok, közvilágítási hálózat és csapadékvíz-elvezető rendszer építése, felújítása és karbantartása. A részletes feladatok között szerepelnek többek között:

  • Útépítés és felújítás: 15 000 m² szilárd burkolattal nem rendelkező lakóutca kiépítése, egy körforgalom átalakítása, valamint térburkolatok és járdák építése.
  • Víz- és csatornarendszer: Burkolt árkok és zárt csapadékcsatornák építése, valamint olajelválasztó és záportározó műtárgyak létesítése.
  • Karbantartás: Az útburkolatok, a vízelvezető rendszerek és a közterületi felszerelések (pl. korlátok, hulladékgyűjtők) folyamatos karbantartása, javítása, beleértve a kátyúzási munkákat is.

A tender eredményét az uniós értesítőben tették közzé. A közbeszerzési eljárás során három ajánlatból a Penta Kft. ajánlatát találták a legmegfelelőbbnek.

A szerződés időtartama 36 hónap, amely kétszer, 12-12 hónappal meghosszabbítható. Ezzel a Penta Kft. akár öt éven át is végezhet munkálatokat Gödön.

A cégnek egyébként már korábban is voltak megbízásai a városban, többek között aszfaltozási munkálatokat is végeztek.

A lap érdeklődésére a városházán azt mondták, hogy “ez a megállapodás azt biztosítja, hogy a honlapon közzé tett ütemterv szerint folytatódik a gödi utak építése, felújítása”.

útfelújítás

göd

penta kft

