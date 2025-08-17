ARÉNA
2025. augusztus 17. vasárnap
Silhouette of a hand putting a vote into the voting box on pale yellow background. Illustration of the concept of legislative election
Nyitókép: Dragon Claws/Getty Images

Lemondott a kormánypárti polgármester, de ma újraindul

Infostart

Két településen rendeznek ma időközi önkormányzati választást: Cégénydányádon és Besencén is polgármestert és önkormányzati képviselőket választanak.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei, Fehérgyarmathoz közeli Cégénydányádon azért kell időközi polgármester-választást rendezni, mert a települést 2010 óta a Fidesz-KDNP színeiben vezető Kelemen Róbert lemondott tisztségéről. Az időközi választáson az immár függetlenként induló Kelemen Róbertet és a szintén független Károly Lászlót vette nyilvántartásba a helyi választási bizottság.

Az 584 lelkes településen képviselő-választást is tartanak, mert az előző testületben a képviselők száma a működéshez szükséges létszám alá csökkent. A négy képviselői helyért kilenc független jelölt indul. A választói névjegyzékben több mint 500 választópolgár szerepel, akik a község egyetlen szavazókörében adhatják le voksaikat.

A Baranya vármegyei Besencén szintén polgármestert és képviselőket választanak, mert a település képviselő-testülete május 17-i ülésén a testület feloszlásáról szóló döntést hozott. A polgármesteri tisztségért három független jelölt indul: a települést 2019 óta vezető Gergics Melinda, valamint Kerényi László és Kollár Ibolya, míg a négy egyéni listás képviselői helyért kilenc független jelölt indul. A választói névjegyzékben több mint 90-en szerepelnek.

Szavazni reggel hattól este hét óráig lehet.

önkormányzati választás

választás

fidesz-kdnp

