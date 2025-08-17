ARÉNA
2025. augusztus 17. vasárnap
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
Nyitókép: Facebook/Orbán Viktor

Honfoglalás és az oroszlán bajsza - Orbán Viktor keményen nekiment Ukrajnának

Infostart

Orbán Viktor miniszterelnök vasárnap reggel levélben tájékoztatta a Digitális Polgári Körök tagjait az aktuális politikai fejleményekről. A kormányfő beszámolója szerint a héten 500 új polgári kör alakult, és a digitális "honfoglalás" elindítására szólított fel.

A miniszterelnök nemzetközi ügyekre kitérve kijelentette, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkozója történelmi esélyt teremt a békére. Kiemelte, hogy a háború akadályozza a magyar gazdaság fellendülését, és a béke beállta esetén a magyar gazdaság is nekilendül - írja az index.hu.

A levélben Orbán Viktor élesen bírálta Ukrajnát is, azzal vádolva, hogy az ország támadást intézett a Magyarországot ellátó Barátság kőolajvezeték ellen. A miniszterelnök a támadást

"nem okos dolog az oroszlán bajuszát húzgálni"

megjegyzéssel kommentálta, és hangsúlyozta, hogy Magyarország konfliktus helyett értelmes együttműködésre törekszik Ukrajnával.

A kormányfő hazai témákra is kitért, és megerősítette a Kormányzati Tájékoztatási Központ korábbi bejelentését, miszerint az ukrán titkosszolgálatok magyar ellenzéki politikusokkal tartanak kapcsolatot. Orbán Viktor szerint ez egy nyílt akció a magyar kormány megbuktatására és a szuverenitás megsértésére.

Végezetül a miniszterelnök felhívta a figyelmet a szeptember 20-án megrendezésre kerülő Digitális Polgári Körök 1. Országos Találkozójára, amelynek a Papp László Sportaréna ad otthont

