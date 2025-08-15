A füst okozta az idős ember tragédiáját Tatabányán, a többi lakó bezárkózott

A tatabányai Ifjúság utcában gyulladt ki péntek délután egy társasházi lakás. A tűz a második emeleti ingatlan szobájában keletkezett, berendezési tárgyak égtek.

A tűzoltók hamar megfékezték a lángokat. A sűrű füsttel telített ingatlan szobájában egy idős ember holttestét találták meg.

Egyelőre nem tudni, hogyan keletkezett a tűz, a katasztrófavédelem tűzvizsgálati eljárást indít.

Az esethez a város hivatásos tűzoltóságának négy egysége, valamint a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat vonult ki.

A lépcsőház megtelt füsttel, a lakók bezárkóztak, kiürítésre nem volt szükség.