2025. augusztus 15. péntek Mária
Nyitókép: Michael Blann/Getty Images

A füst okozta az idős ember tragédiáját Tatabányán, a többi lakó bezárkózott

Infostart / MTI

Meghalt egy idős ember egy kigyulladt társasházi lakásban pénteken Tatabányán – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

A tatabányai Ifjúság utcában gyulladt ki péntek délután egy társasházi lakás. A tűz a második emeleti ingatlan szobájában keletkezett, berendezési tárgyak égtek.

A tűzoltók hamar megfékezték a lángokat. A sűrű füsttel telített ingatlan szobájában egy idős ember holttestét találták meg.

Egyelőre nem tudni, hogyan keletkezett a tűz, a katasztrófavédelem tűzvizsgálati eljárást indít.

Az esethez a város hivatásos tűzoltóságának négy egysége, valamint a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat vonult ki.

A lépcsőház megtelt füsttel, a lakók bezárkóztak, kiürítésre nem volt szükség.

