A füst okozta az idős ember tragédiáját Tatabányán, a többi lakó bezárkózott

A tatabányai Ifjúság utcában gyulladt ki péntek délután egy társasházi lakás. A tűz a második emeleti ingatlan szobájában keletkezett, berendezési tárgyak égtek.
A tűzoltók hamar megfékezték a lángokat. A sűrű füsttel telített ingatlan szobájában egy idős ember holttestét találták meg.
Egyelőre nem tudni, hogyan keletkezett a tűz, a katasztrófavédelem tűzvizsgálati eljárást indít.
Az esethez a város hivatásos tűzoltóságának négy egysége, valamint a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat vonult ki.
A lépcsőház megtelt füsttel, a lakók bezárkóztak, kiürítésre nem volt szükség.