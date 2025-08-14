Robbanások zaja a Balaton-felvidéken

Augusztusban a Magyar Honvédség ismét éles- és vaklőszeres hadgyakorlatokat hajt végre. A kijelölt honvédségi zónákban előre ütemezett terv alapján zajlanak a műveletek Veszprém térségében, illetve a Balaton-felvidéken – olvasható a Veol cikkében.

A „jelentős” zajhatással járó lövészetek során nagy kaliberű fegyvereket – például tüzérségi eszközöket, páncéltörő fegyvereket és harckocsi-ágyúkat – használnak, emellett levegő-föld lövészetre és repülési feladatok végrehajtására is sor kerülhet merevszárnyú repülőeszközökkel.

Ezek a tevékenységek a környéken élők számára erős, messzire hallatszó hanghatásokkal járhatnak, ezért a lakosságnak érdemes felkészülni a szokásosnál intenzívebb robajra és zajterhelésre.

Sokan panaszkodnak a zajra, főként az esti órákban hallatszó erős robbanásokra, és felvetik, hogy ezek zavarják a nyugalmukat. Mások viszont úgy vélik, a lövészet a mindennapok része a térségben, és aki itt él, annak ezzel együtt kell élnie.

A vélemények ütközése gyakran vitába torkollik a helyi közösségi oldalakon - írja a lap.

A katonai gyakorlat a következő Veszprém térségi lőtereket érinti:

Hajmáskér, Gyulafirátót, Bakonykút

A mozgósítás hatással lesz a ki- és bemenő forgalomra, valamint a vadászati tevékenységeket is. A csapatgyakorlótér parancsnokság értesíti a lakosságot a lövészeti rendről, és figyelmeztet, a belépés fokozottan baleset- és életveszélyes, tilos!