2025. augusztus 14. csütörtök Marcell
Nyitókép: Pixabay

Halálos baleset miatt nem járnak a vonatok két baranyai település között

Infostart / MTI

Autóval ütközött egy Pécsről Szombathely felé tartó Pannónia InterRégió (PIR) vonat Szentlőrinc és Szigetvár között csütörtökön délelőtt ezért a két baranyai település között pótlóbuszok szállítják az utasokat - tudatta a Mávinform.

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense azt közölte, hogy a balesetben az autó sofőrje és utasa, egy férfi és egy nő meghaltak. Szántó Valentin elmondta, hogy a baleset egy vasúti átkelőnél történt, amikor az autó a sínekre hajtott. Az eset körülményeit a rendőrség vizsgálja.

A Mávinform közlése szerint a balesetben a Pécsről 10:13-kor Szombathely felé indult PIR a nagypeterdi vasúti átjáróban ütközött össze a személyautóval, annak a vonatnak az utasait pótlóbuszra kell szállniuk.

A PIR-ek megosztva, Nagykanizsa és Szigetvár, valamint Szentlőrinc és Pécs között közlekednek.

Szigetvár és Szentlőrinc között pótlóbuszok szállítják az utasokat. A változás a barcsi személyvonatokat is érinti. A Barcsról 11:38-kor Pécsre és a Pécsről 13:23-kor Barcsra induló személyvonat (8954, 8955) helyett a teljes útvonalon pótlóbusz közlekedik. A fennakadás végéig Szigetvár és Pécs között az 5685-ös VOLÁN járatokon elfogadják a vasúti jegyeket is - jelezték a közleményben.

Belföld    Halálos baleset miatt nem járnak a vonatok két baranyai település között

vonatbaleset

vasúti szerencsétlenség

baranya

2025. augusztus 14. 12:51
