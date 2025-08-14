Videókon a kigyulladt buszok – Karácsony Gergely is megszólalt

Kigyulladt és teljes egészében égett egy BKV-autóbusz szerdán az V. kerületben, a József Attila utca és a Nádor utca sarkán – írta korábban a katasztrófavédelem. A járművön négyen voltak, ők biztonságban elhagyták a buszt még a tűzoltók kiérkezése előtt.

CSütörtökön reggel ismét lángok csaptak fel az egyik buszon, ezúttal a XII. kerületben, az Érdi út és a Süveg utca kereszteződésénél. A fővárosi hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltották a lángokat, majd nekifogtak elvégezni az utómunkálatokat. A beavatkozás idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. Senki sem sérült meg.

Újabb busz gyulladt ki ma reggel – ezúttal a Németvölgyi úton. Reméljük, hogy senki nem sérült meg! Ez nem normális, nem szabadna megtörténnie. Hol van ilyenkor a főpolgármester? Közzétette: Orbán Balázs – 2025. augusztus 13., szerda

A két esetre reagálva Karácsony Gergely főpolgármester a Facebookon azt írta, hogy 2022 óta nem volt rá példa arra, hogy két nap alatt kétszer is busz kapjon lángra, ez azonnali vizsgálatot igényel.

"Haladéktalan tájékoztatást kértem a BKV vezetésétől, és felkértem őket a szükséges lépések megtételére. A legfontosabb számunkra az utasok és a dolgozók biztonsága – mindent megteszünk azért, hogy ilyen esetek ne forduljanak elő Budapesten. Vigyázzunk egymásra" – fogalmazott a városvezető.

Szentkirályi Alexandra, a Fővárosi Közgyűlés Fidesz-frakciójának vezetője is azonnali vizsgálatot sürgetett a Facebookon.

"Szakértőink véleménye szerint a tüzeket a felhalmozódott olajsár begyulladása okozhatta, hiszen ebben a melegben már egy apró szikra is elegendő lehet ahhoz, hogy tűz üssön ki a motortérben. Az olajsár eltávolítása idő- és munkaigényes folyamat. Sajnos könnyen előfordulhat, hogy a BKV-nál nincs elegendő idő a megfelelő műszaki karbantartásra, mivel egyes vonalakon a kapacitás teljes kihasználásával üzemelnek, és így előfordulhat, hogy nincs tartalékbusz a rendszerben" – fogalmazott.