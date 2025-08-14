ARÉNA
2025. augusztus 14. csütörtök
simple picture about Lake Balaton in Hungary from Badacsony beach with blue sky and cloud refletion on the water .
A Balaton új sztárja

Infostart

Csodájára járnak a strandolók és aki csak meglátja, kipróbálná a vörös cápát. Az egyedülálló vízi eszköz forradalmasíthatja a vízibiciklizés élményét és új szintre emelheti a Balaton-kör fogalmát.

A spanyol fejlesztésű különleges deszka nagy feltűnést kelt a magyar tengernél, hiszen a klasszikus vízibiciklizés élményét változtathatja meg végérvényesen.

A szerkezet roppant egyszerű és könnyű, Zsiga Csaba a vállára dobva vitte a strand felé a bicikli vázát és egyetlen táskában elfért a többi kellék, valamint maga a deszka is – olvasható a Sonline cikkében.

"Nagyon egyszerű a szállítása és ha gyakorlott vagy már, akkor rövid idő alatt össze tudod szerelni" – mondta Zsiga Csaba. Egy kis levegőt fújt a deszkába, ami ránézésre nem különbözik sokban egy SUP-tól, de bele kellett állítani a vázat, felhelyezni a kormányt, az ülést és még egy kis levegővel véglegesre fújni a bike szörföt, merthogy ez a hivatalos neve a deszkának.

"Rengeteg Balaton-kört letekertem bringásként és ilyenkor nyáron egészen durva a forgalom az utakon is, és a bicikliutak is tele vannak. A versenykerékpárosoknak ebben az időben nem sok babér terem, az elektromos bringások gyorsan mennek, de nekünk keresni kell a lehetőségeket. Ez az eszköz viszont kiküszöböli a problémát, hiszen a bike szörffel a vízen pikk-pakk átugrok Lellére vagy Fenyvesre, lehorgonyzom és tudok inni egy frissítőt a büfében" – magyarázta Zsiga Csaba.

A PSG-t a cserejátékosai mentették meg

A PSG 2-2-es döntetlen után tizenegyespárbajban megnyerte az UEFA Szuperkupát. A 85. percben a Spurs még 2–0-ra vezetett, de a franciák cserejátékosai kiegyenlítettek, aztán a BL-győztes megnyerte a szétlövést.
Ezek az országok készek erőiket Ukrajna védelmére áttelepíteni

Az Ukrajnát támogató nyugati szövetségesek szerint a békéhez vezető utat nem lehet Ukrajna részvétele nélkül kijelölni - egyebek között ez is szerepel a tettrekészek koalícióját alkotó országok közös nyilatkozatában, amelyet a Donald Trump és Vlagyimir Putyin amerikai és orosz elnökök közti pénteki alaszkai tárgyalás előtt adtak ki.
 

Donald Trump: gyorsan jöhet egy második találkozó is

Keir Starmer az ukrajnai tűzszünetről: még sosem voltunk ilyen közel

Berlini Ukrajna-csúcs: kiderült, mire koncentrál Trump a Putyinnal való tárgyaláson

Kaiser Ferenc az Arénában: pénteken még nem lesz tűzszünet

„Miért éppen Alaszka?” – érdekességek a Trump–Putyin-csúcs helyszínválasztásáról

Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Háború vagy béke? Mit hozhat az alaszkai csúcs? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Kit kényszeríthet tűzszünetre Donald Trump? Deák András György, Inforádió, Aréna
 
2025.08.14. csütörtök, 18:00
Megcsapolja a kormány a költségvetést, ultrahangvizsgálatokra kell a pénz

Az ultrahangvizsgálatok várakozási idejének csökkentése érdekében szükséges intézkedésekről jelent meg a kormány döntése a szerda esti Magyar Közlönyben. Ezek szerint 4 milliárd többletforrást ad erre a célra a kormány, a jövő évi költségvetésben pedig 16 milliárd forintnyi plusz pénzt ad a kabinet, meg is van, hogy milyen forrásból.

Penzcentrum.hu
Kiderült: így okoz magas inflációt a befagyasztott gázár - nem fogod elhinni, miért

A fix gázár mellett is drágul a lakossági gáz a statisztikai módszerek miatt, a magas fogyasztás felfelé húzza az inflációt.

European leaders tentatively hopeful after call with Trump ahead of Putin summit

Trump, who described the call as "a ten", was urged to keep Ukraine's interests at the forefront when he meets Putin on Friday.

2025. augusztus 13. 21:50
2025. augusztus 13. 21:25
