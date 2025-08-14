A Balaton új sztárja

A spanyol fejlesztésű különleges deszka nagy feltűnést kelt a magyar tengernél, hiszen a klasszikus vízibiciklizés élményét változtathatja meg végérvényesen.

A szerkezet roppant egyszerű és könnyű, Zsiga Csaba a vállára dobva vitte a strand felé a bicikli vázát és egyetlen táskában elfért a többi kellék, valamint maga a deszka is – olvasható a Sonline cikkében.

"Nagyon egyszerű a szállítása és ha gyakorlott vagy már, akkor rövid idő alatt össze tudod szerelni" – mondta Zsiga Csaba. Egy kis levegőt fújt a deszkába, ami ránézésre nem különbözik sokban egy SUP-tól, de bele kellett állítani a vázat, felhelyezni a kormányt, az ülést és még egy kis levegővel véglegesre fújni a bike szörföt, merthogy ez a hivatalos neve a deszkának.

"Rengeteg Balaton-kört letekertem bringásként és ilyenkor nyáron egészen durva a forgalom az utakon is, és a bicikliutak is tele vannak. A versenykerékpárosoknak ebben az időben nem sok babér terem, az elektromos bringások gyorsan mennek, de nekünk keresni kell a lehetőségeket. Ez az eszköz viszont kiküszöböli a problémát, hiszen a bike szörffel a vízen pikk-pakk átugrok Lellére vagy Fenyvesre, lehorgonyzom és tudok inni egy frissítőt a büfében" – magyarázta Zsiga Csaba.