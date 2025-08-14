1 kamiont és 4 teherautót töltött meg a Szigeten ottmaradt eszközökkel a Máltai Szeretetszolgálat

Minden eddiginél több sátrat, matracot és takarót adtak le a gyűjtőpontokon a Sziget Fesztivál résztvevői. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 120 önkéntessel gyűjtötte össze a felszereléseket – mondta az InfoRádióban Szentkereszty Tamás, a Máltai Szeretetszolgálat és a Sziget Fesztivál közös akciójának koordinátora.

„Évek óta kiemelt partnere a Máltai Szeretetszolgálat a Sziget Fesztiválnak. Minket kért fel a fesztivál csapata, hogy fogjuk össze azt a tevékenységet, aminek keretében a fesztivál alatt gyűjtjük azokat az adományokat, amiket a fesztiválozók felajánlanak, például és jellemzően kemping felszereléseket. Amikor vége a fesztiválnak, szervezünk egy nagy gyűjtőakciót sok-sok önkéntessel, amikor szintén az otthagyott kempingfelszereléseket gyűjtjük össze.

Ilyenkor az önkéntesek sok hasznosítható felszerelést találnak, például sátrat, hálózsákot, polifoamot vagy felfújható matracot, de akár tusfürdőt, törölközőt vagy bármit, amit még tudunk használni.

Ezeket összegyűjtjük, aztán szortírozzuk, végül számos rászoruló kap ebből. Jellemzően a hajléktalanellátás az egyik fő terület, ahol ezeket tudjuk használni, de különböző táboroztatásoknál is jól jönnek ezek az eszközök” – mondta Szentkereszty Tamás.

Jellemzően nagyon sok a külföldi vendég a Sziget Fesztiválon. Sokszor elmennek, bevásárolnak valami közeli áruházban, megveszik ezeket a kempingfelszereléseket, de többe kerülne hazaszállítani őket, mint amennyibe kerültek az eszközök, tehát inkább otthagyják.

Régóta dolgoznak közösen a fesztivál zöldítésén, az ökolábnyoma csökkentésén, és ezt a fesztiválozók is tudják, így sokszor a környezettudatosság jegyében adományoznak dolgokat, mert tudják, hogy nem fog kárba vészni, amit adnak. Sokszor ezeket az eszközöket csupán egyszer használták, ott a fesztivál ideje alatt, és tisztítás, utómunkák után szinte mindig jól használhatók.

Egy 7,5 tonnás kamiont és 4 kisteherautót töltöttek meg a gyűjtőpontokról elvitt és a takarítás során összeszedett eszközök

– mondta Szentkereszty Tamás, a Máltai Szeretetszolgálat és a Sziget Fesztivál közös akciójának koordinátora az InfoRádióban.