2025. augusztus 13. szerda
Lékai Máté válogatott kézilabdázó, Lékai-Kiss Ramóna műsorvezető, Hajnóczy Soma bűvész, Gyurta Dániel olimpiai bajnok úszó, az Ökumenikus Segélyszervezet önkéntesei, valamint Gáncs Kristóf, a segélyszervezet ügyvezető igazgatója (b-j) az Iskolakezdés együtt! címmel meghirdetett országos pénzadománygyűjtés budapesti sajtótájékoztatóján 2025. augusztus 13-án. A szervezet tizennegyedik alkalommal szervezi meg a nehéz helyzetben lévő gyerekek beiskolázásának támogatását célzó akciót.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Iskolatáskákból rakták ki a telefonszámot – indul a nagy akció a sulikezdésre

Infostart / InfoRádió - Szabó S. Gergő

Iskolakezdés együtt! címmel 14. alkalommal hirdetett országos pénzadománygyűjtést nehéz helyzetben lévő gyerekek beiskolázásának támogatására a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet.

Idén is kétezer gyereket szeretnének támogatni, akik a segítség hiányában alapvető eszközök nélkül ülnének be az iskolapadba szeptemberben, mert családjuk nem tudja biztosítani számukra a szükséges iskolaszereket.

„Az alapvető célkitűzésünk másfél évtized alatt nem változott. Legalább kétezer rászoruló gyermeknek szeretnénk megtölteni az iskolatáskáját az első becsengetés, tehát szeptember első napja előtt. Az Ökumenikus Segélyszervezet már hónapok óta készíti elő ezt a segélyakciót, kiválasztunk kétezer gyermeket az intézményeink látóköréből, felmérjük az igényeiket annak érdekében, hogy amikor megindul a gyűjtés, megindul a segélyakció, akkor már a gyűjtéssel párhuzamosan tudjuk összekészíteni ezeket a csomagokat” – mondta az InfoRádióban Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet ügyvezető igazgatója.

Az adományokból iskolásonként 15 ezer forintból személyre szóló, korosztályuknak és szükségleteiknek megfelelő, minőségi tanszercsomagokat állítanak össze.

Az 1353-as adományvonal tárcsázása hívásonként vagy SMS-enként ötszáz forint támogatást jelent. A segélyszervezet online adományozási felülete a www.segelyszervezet.hu oldal, ahol tetszőleges összeget lehet adományozni, emellett a nagyobb postákon gyűjtőperselyekben is várják az adományokat.

A rendezvényen bemutatták azt a varázslat tematikájára épülő kisfilmet, amely a rászoruló gyermekek iskolakezdési nehézségeire és támogatásuk fontosságára hívja fel a figyelmet. A sajtótájékoztatón Hajnóczy Soma kétszeres bűvészvilágbajnok arról beszélt, a gyűjtéssel szeretnék megadni a lehetőséget a rászoruló gyerekeknek, hogy úgy kezdhessék a tanévet, hogy minden eszközük megvan arra, hogy jól teljesíthessenek az iskolában. Lékai-Kiss Ramóna műsorvezető-színésznő, a segélyszervezet önkéntese pedig arról beszélt, szükséges felhívni a figyelmet arra, rengeteg olyan gyerek van, akinek szüksége van a segítségre, várja azt.

Gáncs Kristóf szólt arról is, a segélyszervezet idén is vállalja, hogy a tanszercsomagok összeállításához szükséges pénzen felül beérkező adományokat a gyermekek felzárkózását segítő program támogatására fordítja. A segélyszervezet "Kapaszkodó" programjában az ország harminc pontján több ezer gyerek számára biztosítanak rendszeres fejlesztő foglalkozásokat a szegénység okozta hátrányok leküzdéséhez. A gyűjtést elindító sajtótájékoztatón a segélyszervezet ismert önkéntesei – Hajnóczy Soma, Lékai-Kiss Ramóna, Lékai Máté válogatott kézilabdázó és Gyurta Dániel olimpiai bajnok úszó – üres iskolatáskákból kirakta a 1353-as adományvonal számait.

Iskolatáskákból rakták ki a telefonszámot – indul a nagy akció a sulikezdésre

iskolakezdés

gyűjtés

magyar ökumenikus segélyszervezet

