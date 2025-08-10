A Kiskunhalasi Semmelweis Kórház Sebészeti Osztályának főorvosa 1977-től dolgozott az intézményben. A köztiszteletben álló orvos halálának hírét az intézmény a közösségi oldalán tette közzé augusztus 9-én.
Dr. Darabos Judit 1977-ben szerzett orvosi diplomát a Szegedi Orvostudományi Egyetemen, majd 1981-ben sebészetből szakvizsgázott. Karrierje során végig a kiskunhalasi kórházban dolgozott, közel 50 éven keresztül.
Fő szakterületei közé tartozott az emlősebészet, az endoszkópos sebészet, a coloproctologia és a sérvsebészet. Tagja volt a Sebész Társaságnak és a Coloproctologiai Társaságnak is.