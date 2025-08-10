Elhunyt a közismert vállalkozó

A boon.hu adta közre a hírt, hogy 86 éves korában elhunyt Fazekas József. A vállalkozó évtizedeken keresztül vágóhidat és húsüzemet működtetett, és több miskolci húsboltja is volt.

Fazekas József 14 évesen kezdte pályafutását a Miskolci Húsipari Vállalatnál, ahol szakmunkásból egészen osztály- és főosztályvezetői pozícióig jutott. Ezt követően részt vett a Prügy-Hús felépítésében is, majd megalapította saját családi vállalkozását, a Sajó-Húst.

80 éves korában arról beszélt a helyi lapnak, hogy

Édesanyám, amikor utamra engedett, azt mondta, hogy azért lesz jó nekem a húsipar, mert állandóan éhes voltam és ebben a szakmában mindig jól tudok majd lakni. Kitartó típusú ember vagyok, ezen a területen maradtam és nem tudok róla, hogy az országban lenne párom, hiszen a kilencedik ikszbe lépve is aktív vagyok, operatív munkát végzek.

Fazekas József temetése augusztus 14-én, csütörtökön 17 órakor lesz az alsózsolcai temetőben.