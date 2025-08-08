ARÉNA
2025. augusztus 8. péntek László
Nyitókép: MÁV-csoport

A rákosrendezői kisiklás miatt újabb változások jönnek a MÁV-nál

Infostart

Szombat hajnaltól jelentősen változik a menetrend az esztergomi, a váci és a veresegyházi vasútvonalon, mert Rákosrendezőn kedd estig a korábban kisiklott mozdony által megrongált pályarész helyreállítását végzik - közölte a Mávinform.

Rákosrendező Nyugati pályaudvar felőli végén hétfőn siklott ki tolatás közben egy dízelmozdony; a balesetben senki sem sérült meg. Kedd délelőttre végeztek a kisiklott mozdony beemelésével, és megkezdődhetett a vasúti pálya helyreállítása.

A pénteki közleményben azt írták, szombattól a munkálatok során két váltót állítanak helyre, továbbá az érintett szakaszon hetven méternyi sínt, száz betonaljat és ezer, sínrögzítésre szolgáló csavart cserélnek ki. Azt követően elvégzik az előírt váltó- és vágányszabályozásokat, valamint a zúzottkőágyazat pótlását, rendezését.

Az összegzés szerint a Budapest-Esztergom vonalon a Z72-es és az S72-es vonatok a Nyugati pályaudvar helyett Angyalföldről indulnak és oda is érkeznek. A Nyugati pályaudvarról a 3-as metró visz Újpest-városkapuig, ott lehet átszállni az esztergomi vonatokra. Késő este és hajnalban néhány S72-es vonat a teljes útvonalán, a Nyugati pályaudvarig közlekedik és onnan is indul.

A Budapest-Vác-Szob vonalon az S70-es vonatok a megszokott menetrendjük szerint közlekednek. A Z70-es és a G70-es vonatok Budapest és Vác között S70-es vonatként járnak, minden állomáson és megállóhelyen megállnak.

A Budapest és Pozsony közötti nemzetközi vonatok a Nyugati pályaudvarról indulnak és oda is érkeznek. Esetenként hosszabb menetidőre lehet számítani.

A Budapest-Veresegyház-Vác vonalon az S71-es vonatok a Nyugati pályaudvar helyett Rákospalota-Újpestről indulnak és oda is érkeznek. A Nyugati pályaudvar és Rákospalota-Újpest között az S70-es vonatokkal lehet utazni. A 12-es és a 14-es villamosokon Rákospalota-Újpesttől a belváros felé, valamint a 3-as metrón Újpest-központ és a Nyugati pályaudvar között a vonatjegyek is érvényesek. A G71-es vonatok többsége nem közlekedik.

A Mávinform korábban azt közölte: a hatóságok és a vasúttársaság szakemberei vizsgálják a mozdony kisiklásának okát, hogy hasonló eset a jövőben ne fordulhasson elő.

