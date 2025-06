Végre egy gyümölcs, amelyen nem fog a kánikula sem – kezdődik a szezon

A májusi időszak hűvöse óta eltelt napsütéses, meleg hetek kedvezők voltak ahhoz, hogy mézédes és jó minőségű dinnye teremhessen Magyarországon. Nagypéter Sándor, a FruitVeb alelnöke, a Délalföldi Kertészek Szövetkezetének elnöke szerint a termés szállítása még a héten megindul, így kis mennyiségben, de jövő héttől már a belföldi dinnyék is megjelennek az áruházláncok polcain.

A tavalyihoz képest több dinnye termett Békésben, Szabolcsban, illetve a Dunántúlon és Baranyában is. Hozzátette: a FruitVeb a tavalyihoz képest 5-10 százalékkal nagyobb termésmennyiséggel számol az idei szezonra – főként ha az időjárás meleg és száraz marad, ami nemcsak a dinnye érését, hanem a lakossági fogyasztást is elősegíti.

Alkalmazkodtak a termelők a megváltozott vásárlói igényekhez is. A régen megszokott nagy dinnyék helyett most már a kisebb dinnyéket keresik, amiket a hűtőpultban, illetve otthon a hűtőben is könnyebben el lehet helyezni, akár félbevágás nélkül is. Ráadásul egyre nagyobb az igény a mag nélküli gyümölcs iránt, ami miatt a termelők is gyakran már ilyen fajtákat választanak.

Elsősorban a magszegény, kisebb testű dinnyék jelennek meg most a piacokon

– emelte ki a szakember.

A megfelelő minőség és mennyiség érdekében a termelők fontosnak tartják, hogy olyan rezisztens fajtákkal és oltott növényekkel dolgozzanak, amelyek bírják a megváltozott klimatikus helyzetet, és amelyek emellett a fogyasztók igényét kielégítve finom, mézédes ízt adnak.

Az árakban Nagypéter Sándor nem számít számottevő változásra tavalyhoz képest. Eleinte természetesen picit magasabb lesz az árszint, de ez mindig jellemző tendencia volt, és a boltokban, piacokon megjelenő mennyiség növekedésével csökkenni fog.