Nem engedték tovább a tüntetőket Budapesten

Arató Gergely (MSZP) arról beszélt: már a szuverenitásvédelmi törvény is az Európai Unió bírósága előtt van. Ezt azonban "meghosszabbították", és egy "félfasiszta javaslatból mostanra teljesen fasiszta javaslat lett", amelyik egy nem ellenőrzött, mindenfajta módon csak a kormánytól függő eljárás alapján bárkire rásüti az idegen ügynök bélyeget - közölte.

Szabó Rebeka (Párbeszéd) kiemelte, a törvény a szólásszabadságot olyan mértékben korlátozza, amire már a rendszerváltás előtt sem volt példa. A javaslat meg sem próbálja bizonyítani az oksági viszonyt egy szervezet külföldi támogatása és véleménye között, ellenben nem csupán a külföldi támogatását lehetetleníti el, hanem a hazait is - nehezményezte.

Barkóczi Balázs (DK) szavai szerint a törvényjavaslat nyilvánvalóan nem a szuverenitást védi, hanem a regnáló hatalom pozícióját betonozza be. Ez a törvény úgy működik majd, mint egy "politikai gumibot", alkalmazni lehet civilek, diákok, bárki ellen, noha a szakszervezetekben, civil szervezetekben dolgozók nem ellenségek, hanem a hazájukért aggódó emberek - jelezte.

Varga Zoltán (DK) a Tanú című filmmel párhuzamot vonva elmondta: nincs olyan ember, akire 5 perc alatt ne tudnák rábizonyítani, hogy áruló. "Önök az oroszoktól lopták vagy kapták ezt az ötletet?" - tette fel a kérdést, kiemelve: a kormány most az oroszokat védi, és azt hiszi, ezt meg lehet csinálni Európa közepén, a rossz oldalra állva.

Gréczy Zsolt (DK) úgy fogalmazott: akik baltás gyilkosokat engednek el, magyargyűlölő román köztársasági elnököt támogatnak, hagyják, hogy orosz kémek "grasszáljanak" a magyar külügy levelezésében, szélsőjobboldali francia politikusokat finanszíroznak, külföldön megbukott politikusokat rejtegetnek magyarországi ingatlanokban, azok nem beszélhetnek a magyar szuverenitás védelméről. Nem merészkedtek volna el idáig, ha az ország ma jobb állapotban lenne - közölte.

Fontosnak és világosnak nevezte a javaslatot Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője, hozzátéve, az lényeges kérdésekben javasol egyértelmű szabályozást. Azt hangsúlyozva, akárhányszor mondják is ellenzékiek, ez a szabályozás szervezetekre, nem pedig magánszemélyekre vonatkozik.

A beterjesztés időzítésének indokaként említette, hogy az Egyesült Államokban gyökeres fordulat állt be a patrióta Donald Trump elnökválasztási győzelmével, akinek adminisztrációja "szembefordul azzal a politikai korrupciós rendszerrel, amit a USAID működtetett".

Hozzátette, "Brüsszelben is egy politikai fordulat készül", mert hatalmas a felháborodás az Európai Bizottság által fenntartott, hasonló rendszerrel kapcsolatban, amely évek alatt 17 milliárd eurónyi összeget osztott szét ideológiai alapon.

Deutsch Tamás szerint az embereknek elegük van, dühösek és elégedetlenek, de az ellenzék miatt, amelynek pártjai egyébként most nem jutnának be a parlamentbe, és közülük "többen már a politikai önfeladás állapotában vannak".

Ugyanakkor, tette hozzá, a legnagyobb támogatottságú parlamenti párt vallás- és egyházellenes, Pride-párti, hadat üzenne a magyar nemzet határokon átívelő egyesítésének, és ugyanott folytatná, ahol 2010-ben abba kellett hagynia.

A kormány ellen Brüsszelben tett feljelentésekről szólva hangsúlyozta: egyetlen egy uniós szervezet sem felettes szerve a magyar Országgyűlésnek, a magyar polgároknak, és azok közös akaratának. Ez az a gondolkodás, ami fel akarja számolni a magyar szuverenitást - jegyezte meg Deutsch Tamás.

Deutsch Tamás azt hangsúlyozta: ha volt valamiben pártközi konszenzus a rendszerváltoztatás óta, az az volt, hogy választási kampányra nem fogadnak el külföldi forrást, ám 2022-ben "páros lábbal, nekifutásból feldöntötték ezt a konszenzust, együttműködést" az ellenzéki oldalon.

Demonstráció a törvény miatt

A gyülekezési törvény módosításának visszavonásáért és a közélet átláthatóságáról szóló törvényjavaslat elfogadása ellen tüntettek Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő felhívására Budapesten.



Hadházy Ákos a Fővám terén tartott eseményen azt mondta, nem tudja, mikor kell eljönnie annak a pontnak, amikor mindenki rájön, hogy "ezek mindent meg fognak tenni, mindent meg mernek tenni".



Olyan sokszor hallotta az elmúlt időszakban, hogy ezt, meg ezt nem merik megcsinálni, nem mernek elvinni ellenzéki politikust, nem merik elcsalni a választásokat - tette hozzá, megjegyezve, erről a törvényről is azt gondolták, "nem fogják megtenni".



Úgy vélte, akik itt vannak a tüntetésen, azok tudják, hogy megteszik, nem nekik kellene elmondani, hanem azoknak, akik nincsenek itt.



A politikus megjegyezte, immár tizedik alkalommal demonstrálnak a gyülekezési törvény módosításának visszavonásáért, és addig nem hagyják abba, amíg ezt a "technofasiszta" jogszabályt, és "most már ezt az ellehetetlenítési törvényt" is nem vonják vissza.



Egy rendelet következtében a kínai arcfelismerő rendszert már nemcsak a tüntető ellenzékiekkel, hanem bármikor, bármilyen más szabálysértésnél használni lehet, ezzel szép csendben megvalósult 1984 Magyarországon, és mindaddig így is marad, amíg nem követelik ki a visszavonását - utalt a politikus George Orwell 1984 című regényére.



Hadházy Ákos ezúttal is kijelentette, Magyarországon szinte minden héten, szinte minden nap történik, vagy derül ki olyan botrány, amely miatt sok ezer embernek, vagy akár tízezreknek kellene az utcán tiltakoznia.



A képviselő ezek közé sorolta Polt Péter alkotmánybíróvá választását, a gyermekétkeztetés díjának a Kréta tanulmányi rendszeren keresztül történő fizetéséről szóló törvényjavaslatot, a Türk Tanács budapesti ülését, valamint a közélet átláthatóságáról szóló törvényjavaslatot, amelyet "sajtógyilkos", illetve "civilgyilkos" törvénynek nevezett. Polt Péterről azt mondta: legfőbb ügyészként mindent megtett, hogy "elsikálja a Fidesz legnagyobb disznóságait".



Hadházy Ákos értékelése szerint a demonstrációknak van eredménye. Két hónap alatt nem aludt ki az ellenállás lángja, egy "teljesen ismeretlen egyetemista" által összehívott vasárnapi tüntetésen 30-40 ezren voltak, olyan művészek, civilek, akik korábban távol tartották magukat a politikától, már nem így tesznek, a megmozdulásokat már fiatalok is szervezik, tömegesen vesznek részt rajta, és "ettől ijed meg igazán a hatalom".



Simkó Edit pedagógus azt mondta, a hatalom fél a gondolkodó polgároktól, a civilszervezetektől, a sajtótól, mindentől ami nincs a birtokában, ezért arra szólította fel a tüntetőket: mondjanak nemet a hatalomnak, vagy legalább ne szolgálják ki azt.



Heindl Péter jogász annak a meggyőződésének adott hangot, hogy az Orbán-kormányok 2010 óta hozott "jogkorlátozásai" és "elnyomó intézkedései" mind azt célozták, hogy ne teljesülhessenek a szabad választás nemzetközi jogban meghatározott feltételei, így a rezsimet ne lehessen választáson megbuktatni, és ne lehessen akadálya a felhalmozott vagyon megőrzésének és gyarapításának. Hozzátette, a népakarat azonban érvényesülni fog, a legfontosabb a "szívós eltökéltség" annak demonstrálására, hogy a jogaikat soha nem adják fel.



Bojár Gábor vállalkozó az eseményen levetített videóüzenetében azt hangsúlyozta, hogy Orbán Viktor 15 év alatt szisztematikusan lebontotta a fékek és ellensúlyok rendszerét, és az Európai Unióból is inkább kilép, minthogy a korlátokat elviselje, már csak néhány civilszervezet és a megmaradt független média jelent minimális kontrollt, és most ezt is eltörli. "Minket az vigasztalhat, hogy ez már nem tarthat sokáig, egyre többet hibázik, és kritika nélkül még többet fog. Ki kell bírnunk, ki kell tartanunk" - fogalmazott.



Hadházy Ákos felolvasta Katus Eszter levelét, amelyben az Átlátszó munkatársa azt írta, úgy tűnik, véleményekre alapozva fognak újságírókat és civilszervezeteket listázni, büntetni, tönkretenni, miközben jogorvoslatra sem lesz lehetőségük.



Szalay Kriszta író, rendező mindenkit "tisztánlátásra és rálátásra" biztatva azt közölte, hogy nincs kétharmad, ez a hipnotizálás része, kétharmad a parlamentben van, és 135 ember áll az egyik oldalon, 9 millió 540 ezer a másikon. Arra szólított fel, hogy mindenki képviselje magát, mindenki kimondhatja, amit gondol, ami fáj.



Ariel B. Koch gyártásvezető, producer, forgatókönyvíró arról szólt, hogy a művészet megváltoztatja a jövőt, befolyásolja a hétköznapokat, és minden művész felelőssége a hazájában élők testi és lelki állapota. Úgy vélte, a hatalom fél a művészektől, mert hatást gyakorolnak a tömegekre.



Para-Kovács Imre újságíró azt hangsúlyozta, hogy a "leszámolási törvény célja a teljes magyar lakosság tájékozódásának ellehetetlenítése, jogaik érvényesítésének megakadályozása, egy Magyarország nevű siketszoba létrehozása, ahol csak az orosz propaganda harsog, meg a gazda számos hazudozásai péntek délelőttönként". Szavai szerint csak és kizárólag a hatalmat, a "lopott vagyont", a pozíciókat akarják megtartani.



"Félnek, tehát megfélemlítenek, csakhogy nekünk nincs okunk félni" - hangoztatta az újságíró.



Hadházy Ákos a Fővám téri demonstráció végén arra a kérte tüntetőket, sétáljanak át a Szuverenitásvédelmi Hivatal épülete elé. A tüntetők megpróbáltak átkelni Budára a Szabadság-hídon, de rendőrsorfal állta útjukat. Ezután a demonstrálók a Vámház körúton és a Múzeum körúton át a Deák Ferenc tér és a Parlament érintésével a Margit hídhoz vonultak, ahol ismét rendőrök állták el az útjukat. Hadházy Ákos itt bejelentette: nem tudnak elmenni a Szuverenitásvédelmi Hivatalhoz és a tüntetés véget ért, de legfőbb üzenetük változatlan: nem hagyják abba.