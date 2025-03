Szijjártó Péter: lehetetlen, hogy Ukrajna előbb csatlakozzon az EU-hoz, mint a Nyugat-Balkán országai

Az Európai Unió jelenleg gazdasági és biztonsági szempontból is a korábbinál sokkal rosszabb helyzetben van. Nyilvánvaló, hogy frissítésre, új energiára van szüksége, ez a lendület pedig egyedül a Nyugat-Balkánról származhat – mondta a fórumon Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter sérelmezte, hogy a térség országai átlagosan már 14,5 éve várakoznak a tagságra.

"Lehetetlen, hogy Ukrajna előlébb csatlakozzon az Európai Unióhoz, mint a Nyugat-Balkán országai. Ez az integrációs folyamat érdemalapúságának teljes mértékben ellentmondana, és Ukrajna aligha felel meg jobban a csatlakozási feltételeknek, mint a nyugat-balkáni országok" – hangsúlyozta Szijjártó Péter.

Továbbra is úgy látja, hogy a bővítés nem kívánatos, miközben a nyugat-balkáni országok felvételével nemcsak a tagállamok száma nőne, hanem jelentősen meg is erősödne a közösség. A külgazdasági és külügyminiszter szerint az unió Donald Trump amerikai elnök intézkedéseire sem készült fel, pedig november óta lehetett tudni a vámok bevezetéséről. Kitért a szerinte hatástalan szankciókra is, hangsúlyozva, hogy

nem az Oroszországot érintő uniós szankciók miatt vagyunk közelebb a békéhez.

A panelbeszélgetésen Tanja Miscevic, Szerbia európai integrációért felelős minisztere úgy fogalmazott. az EU-ban továbbra is tapintható a bővítési fáradtság, a reformoknak pedig a bővítési politikára is ki kellene terjedniük. Kiemelte a konnektivitás fontosságát is, amelynek szerinte a kőolaj és a földgáz szállítása mellett a vasúti és közúti kapcsolatokra is ki kell terjednie.

Kitért az illegális migrációra is. Mint mondta, az EU illetékes igazgatósága szerint tavaly egy illegális határátlépés sem történt Szerbia és Magyarország között, ez pedig a két ország határőrsége, valamint a külügyminisztériumok közötti jó együttműködés eredménye.

Az illegális migrációról Szijjártó Péter is beszélt. A szigorú határvédelmet akkor sem adják fel, ha az napi egymillióba kerül – utalt a büntetésre, amelyet az EU-s bíróság szabott ki, miután Magyarország nem teljesítette a befogadási feltételekről szóló irányelvet.