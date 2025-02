Már egy cipő megvásárlása is problémát okoz – sztrájkra készülnek a kormánytisztviselők

Az alacsony bérek és megélhetési problémák miatt sztrájkra készülnek a kormánytisztviselők. A Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ) már januárban jelezte Facebook-oldalán: több dolgozó olyan helyzetbe került, hogy egyhavi bérük már nem fedezi az alapvető élelmiszerekre és gyógyszerekre szánt kiadásokat, a rezsiköltségeket, illetve az emelkedő árak miatt sokan gyermekük oktatását, ruháztatását sem tudják megfelelően biztosítani. Akkor úgy fogalmaztak, hogy az érintettek hivatali munkája lényegében arról szól, hogy mások ügyeit rendezzék, miközben a saját családjuk alapvető szükségleteit nem tudják kielégíteni, mivel egyeseknek „egy cipő megvásárlása is problémát okoz”, és van olyan munkatársuk is, aki már „fekete szigetelőszalaggal tekerte körbe a fekete cipőjét, hogy ne hagyja el a talpát”.

A sztrájkot egyelőre csak a kormánytisztviselők körében kezdeményezik, de az MKKSZ nyitott az önkormányzati köztisztviselők irányába is, ha a sztrájk szándékával megkeresik őket. A szervezet szerint az alacsony fizetések miatt a kormányhivatalokban óriási a létszámhiány, ami a közszolgáltatások minőségének a rovására megy. Úgy vélik, ha nincs elég ügyintéző, azt az ügyfelek szenvedik meg, mert a kormányablakoknál olyan hosszú sorok alakulhatnak ki, mint az egészségügyben.

Az MKKSZ elnöke az InfoRádióban elmondta: a visszajelzések alapján főként a területi közigazgatásban dolgozó kormánytisztviselők elégedetlenek a bérezési helyzetükkel, ezért helyezték kilátásba a sztrájk lehetőségét. Az alacsony fizetés miatt nagyon sokan felmondtak, ezért

rendkívül leterheltek a kormányhivatali dolgozók, akiknek a havi bére nettó 250 és 350 ezer forint között van

Boros Péterné tájékoztatása szerint. Az érdekképviseleti szerv közölte: mindenképpen fizetésemelésre lenne szükség a közeljövőben, mivel 2022 óta nem részesültek bérfejlesztésben.

Az MKKSZ elnöke hozzátette: megpróbáltak tárgyalásokat kezdeményezni a kormánnyal a fizetésemelés érdekében, de hiába írtak több levelet is az illetékeseknek, nem történt előrelépés az ügyben. Az érdekképviselet megítélése szerint meg kellene duplázni a kormánytisztviselők fizetését. Boros Péterné felidézte: Orbán Viktor miniszterelnök nemrég azt a célt jelölte ki, hogy két-három éven belül bruttó egymillió forint legyen az átlagbér itthon, illetve emlékeztetett arra is, hogy Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter pedig arról beszélt több fórumon, hogy fel kell pörgetni a kereseteket. Az MKKSZ vezetője úgy fogalmazott, már csak ezen célkitűzéseknek megfelelően is lenne tennivaló a kormánytisztviselők bérezését illetően, ennek pedig nyomatékot szeretnének adni azzal, hogy az érdekképviselet felkarolja a fizetésemelést ösztönző kezdeményezéseket, és ha nem sikerül megegyezni a kormánnyal, akkor a törvényi feltételeknek eleget téve sztrájkot fognak szervezni.

Boros Péterné elmondta: a keresetnövelésből kimaradtak a kormányhivatali dolgozók, továbbá a járási hivatalok, kormányablakok, földhivatali szakterülettel kapcsolatos intézmények munkavállalói, akik közül

országszerte sokan jelezték, részt vennének egy sztrájkkezdeményezésben, mert elégedetlenek a jelenlegi helyzetükkel.

Az MKKSZ elnöke megjegyezte: minden előírást be fognak tartani, megvizsgálják, milyen lehetőségeik vannak, és mindezek ismeretében közlik majd, hogy mikor lehet esetlegesen munkabeszüntetést tartani.

A kormány és a szakszervezetek között annak idején létrejött egy megállapodás, amely pontosan leírja, milyen módon sztrájkolhat egy kormányhivatali dolgozó a jogszabályi kereteknek megfelelően. Ezt a megállapodást az MKKSZ is aláírta, és Boros Péterné elmondása szerint ennek megfelelően fognak eljárni, ha nem sikerül megegyezniük egymással a feleknek a béremelésről. Az adott munkahelyen a szakszervezet kezdeményezhet munkabeszüntetést, illetve határozhatja meg annak keretét, hatályát, a sztrájkban részt vevők létszámát. „Ha a sztrájkköveteléshez csatlakozók száma meghaladja a dolgozói létszám felét, akkor a kezdeményezők adott esetben törvényesen tudnak nyomást gyakorolni a munkahelyre” – magyarázta az érdekképviseleti elnök.

Boros Péterné hangsúlyozta: mivel nem demonstrációra készülnek, és a sztrájkot adott munkahelyeken tarthatják, nem csatlakoznak semmilyen tüntetéshez, így az egészségügyi dolgozók március 8-ára tervezett megmozdulásához sem. Ugyanakkor hozzátette: az ő kezdeményezésük „gyökere” ugyanaz mint más szervezetek által szervezett demonstrációké, hiszen „a közszolgálat alulfinanszírozottságáról van szó és az okok ott keresendők”. Az MKKSZ elnöke végül elmondta: a kormánytisztviselők sztrájkjának konkrét időpontját még nem hozzák nyilvánosságra, de időben jelezni fogják, ha nem történik előrelépés a bérrendezést illetően.