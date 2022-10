A forradalom 66. évfordulóját ünnepelte az ország – a nap hírei

Országszerte az 1956-os forradalomra és szabadságharcra emlékeznek. A központi rendezvények Budapesten az ünnepélyes zászlófelvonással kezdődtek.

A miniszterelnök az idén Zalaegerszegen, a Mindszenty József bíborosnak emléket állító intézmény átadásán arról beszélt, hogy 1956-ban valós esély volt kivívni a függetlenséget, de a nyugat elárulta a magyarokat. Kijelentette: a magyarok igazságát csak a magyarok védhetik meg. Megerősítette, hogy a mostani nehéz gazdasági helyzetben a kormány megvédi a családokat és rezsicsökkentést, és mindenkinek lesz munkája.

Az ellenzéki pártok politikusai az 1956-os forradalom és szabadságharc mellett a tüntető tanárokról és diákokról is megemlékeztek. Karácsony Gergely főpolgármester Facebook-oldalán azt írta: 66 évvel ezelőtt is a diákok 16 pontja indította útjára a forradalmi ellenállást. Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke arról beszélt, hogy a nemzetnek mindenki része: azok, akik 1956-ban a szabadságért harcoltak, és azok is, akik ma egy jobb oktatásért küzdenek. Tordai Bence a Párbeszéd társelnöke azt mondta: 1956 hősei a fiatalok, és most is leginkább bennük lehet reménykedni, amikor egy elnyomó rezsimmel kell szembenézni. Gelencsér Ferenc, a Momentum vezetője arról beszélt, hogy szabadságharc első lépése annak a kimondása volt, hogy az ország nem akar tovább hazugságban élni. Gyurcsány Ferenc a Demokratikus Koalíció megemlékezésén azt hangoztatta, hogy 56 szelleme most az ukrajnai Herszonban küzd, a jelenlegi kormány politikája pedig méltatlan 56 örökségéhez. Ungár Péter, az LMP társelnöke arról beszélt, hogy a kelet-közép-európai országoknak közös a sorsuk, 1956 üzenete pedig az, hogy a régióban élőknek tudni kell egymásért kiállni, akkor tudnak magukért is.

A tanárokért tüntettek Budapesten az ADOM Diákmozgalom és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete rendezvényén. Több vidéki városban is voltak szolidaritási megmozdulások. A demonstrálók a közoktatás szabadságát, tanszabadságot és a tanárok megbecsülését követelték. Karácsony Gergely főpolgármester 3.200 település nevében azt mondta: szívesen visszavennék az iskolákat, hogy újra a helyi közösségeket szolgálják. Schermann Fruzsina, az ADOM Diákmozgalom elnöke arról beszélt: október 27-re még nagyobb erőt mozgósítanak. Nagy Erzsébet, a PDSZ képviselője azt hangsúlyozta, hogy már nem elegendőek a tűzoltó intézkedések.

A magyar kormány minden olyan uniós javaslatot támogat, amely az energiaárak csökkenéséhez vezet, de azt nem támogatja, amely az ellátásbiztonságot felszámolja - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kossuth rádióban. A héten tartott uniós csúcstalálkozó eredményeiről beszámolva Gulyás Gergely kiemelte: Magyarország gázellátását veszélyeztette volna, ha az Európai Unió a gázra vonatkozóan is szankciókat vezet be, valamint olyan gázárképzést fogad el, amely veszélyezteti a hosszú távra megkötött gázszerződéseket.

Október 25-ig kaptak haladékot a veszélyhelyzeti átmeneti földgázellátást igénylők. A rendelet értelmében az érintett cégeknek jövő kedden éjfélig kell nyilatkozniuk az MVM-nél. A kormány múlt héten döntött úgy, hogy novemberben és decemberben átmeneti földgázellátásra jogosultak azok a felhasználók, akik földgázszerződés nélkül maradtak.

Hétfőtől 4 napon át ülésezik az Országgyűlés. A képviselők szavaznak az Integritás Hatóság létrehozásáról is. Az azonnali kérdésekkel az ellenzéki képviselők a tanárok béremeléséről, a rezsi áfájáról, a tűzifahiányról és a napenergia állami támogatásáról is faggatja a kormányt. Az ülés napirend utáni felszólalásokkal zárul.

Novembertől kérhetik az újszülöttek SMA-szűrését a szülők. A novemberben induló kutatási program célja az, hogy igazolja a vizsgáló módszer megbízhatóságát, amely Magyarországon is bekerülhet majd a kötelező újszülött kori szűrővizsgálatok sorába.

Elnökválasztást tartottak vasárnap Szlovéniában, ahol mintegy 1 millió 700 ezer állampolgárt vártak az urnákhoz, hogy a következő 5 évre megválasszák az ország új elnökét. A választáson 7 jelölt indult. Ha egyikük sem szerzi meg a választók több mint felének támogatását, akkor november 13-án második fordulót tartanak.

Boris Johnson, korábbi miniszterelnök, valamint Rishi Sunak volt pénzügyminiszter is indul a kormányzó brit Konzervatív Párt vezetőválasztási versenyében. A sajtó, a politikai elemzők és a fogadóirodák is őt tartják a legesélyesebb jelöltnek a pártvezetői tisztségre. A Konzervatív Párt új vezetője lesz az Egyesült Királyság következő miniszterelnöke.