Küszöbön a magyar recesszió

A vg.hu szerint eljöhetett a fordulat a magyar gazdaságban: a második negyedévben jókorát fékezhetett a GDP-bővülése az erős évkezdet után. Már az lenne meglepetés, ha következő hónapokban nem csúszna recesszióba a kibocsátás – írja a portál.

Az online gazdasági újság úgy látja, annak ellenére, hogy mind a felhasználási, mind a termelési oldalról megvolt a növekedés támasza, a kilátások kifejezetten borúsak, emiatt

egyre nagyobb a valószínűsége, hogy az év második felére beköszönt a technikai recesszió,

vagyis amikor két egymást követő negyedévben is visszaesik a gazdaság teljesítménye. Bár egyelőre még nem tartunk itt – vélekednek a lap által megkérdezett szakértők.

A mezőgazdaság az aszály miatt zuhant be és az ipari termelés is csökkent. Ellenben a turizmus és a vendéglátás jelentősen növekedett, ami összességében javított a gazdaság helyzetén – idézi a portál Suppan Gergelyt, a Magyar Bankholding vezető elemzőjét. A szakember arról is beszélt, hogy a fogyasztás növekedése részben a bázishatások, részben a transzferek kifutó hatásai, részben az emelkedő infláció miatt lassulhatott, ami vélhetően a következő negyedévekben is folytatódik. Ugyanakkor

nagy kérdés, hogy a rezsicsökkentés részleges kivezetése mekkorát fékez a fogyasztáson az év végéig.

Nagy János, az Erste Bank vezető elemzője pedig úgy vélekedett, hogy a KSH szerdai jelentésében 6 százalék alatt negatív, 6,3 felett pedig pozitív meglepetés lenne a GDP-adat.

Virovácz Péter az ING Bank szakértője szerint a meglehetősen erős évkezdet és az esetleges stagnálásnál kedvezőbb második negyedév mellett már szinte biztosan meglenne az idei évre a 4-5 százalékos gazdasági növekedés. Még akkor is, ha ez év második felében már technikai recesszióba süllyedne a magyar gazdaság. Ő azonban úgy látja, hogy

a jövő évi gazdasági növekedést még nagyobb bizonytalanságok övezik, mint az ideit.

A szakértő szerint, tekintettel az emelkedő kamatkörnyezetre, a költségvetési kiigazításra és a vélhetően negatív áthúzódó hatásra, 2023-ban alapesetben is csupán 1-2 százalékos gazdasági növekedéssel számolunk.

A már idézett Nagy János szerint a recesszió mégis elkerülhető lehet, ugyanis "a csillagok kedvező együttállása esetén a nettó export újra a növekedés motorjává válhat az új exportkapacitások kiépülésével” – zárja elemzését a lap.

Nyitókép: pixabay