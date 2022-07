Több mint fél tucat településen várják a szavazókat vasárnap

Polgármestert választanak a Somogy megyei Segesden vasárnap. Az előző településvezető, Péntek László (független) halála miatt 2021 február vége óta betöltetlen tisztségért négy független jelölt – Bencze Imre, Sára Gábor, Takácsné Illés Henriett és Pádár Péter – verseng. Az időközi önkormányzati választáson a község 1867 választópolgára két szavazókörben voksolhat.

Időközi polgármester-választást tartanak a Baranya megyei Sárokon is. A tisztségért négy független jelölt – Fischer-Kondricz Zsuzsanna, Henke Smilja, Kovács László és Uszléber Jánosné – indul, a névjegyzékben szereplő 97 választópolgár szavazhat rájuk a település egyetlen szavazókörében. A Villánytól keletre, a horvát határszélen fekvő zsákfaluban azért van szükség az időközi választásra, mert a települést 2019-től irányító független polgármester, a posztért most is induló Fischer-Kondricz Zsuzsanna lemondott posztjáról.

Szintén időközi polgármester-választást tartanak a falu korábbi vezetőjének (Koma László) lemondása miatt a Zala megyei Garaboncon. A tisztségért négy független jelölt – Bogdán Ferenc Elemér, Mezőfi Józsefné, Süslecz Árpád és Takács Zoltán – indul. A névjegyzékben szereplő 601 választópolgár egy szavazókörben adhatja le a voksát – tájékoztatta László Árpád jegyző.

Polgármester-választás miatt várják a szavzókat a Veszprém megyei Balatonrendesen is. A Tapolcai járásban levő faluban azért kellett időközi választást kiírni, mert a korábbi független polgármester, Lenner István tavaly nyáron lemondott tisztségéről. A polgármesteri címért két független jelölt, Epres Róbert és Sápi László indul. A választói névjegyzékben 155-en szerepelnek.

Polgármestert és hattagú képviselő-testületet választanak vasárnap a Pest megyei Nagytarcsán. A képviselő-testület 2020 októberében feloszlott, ezért kellett kiírni az időközi választást a községben. A polgármesteri tisztségért három jelölt indul: Gulyás Tamás István és Szlaukó Istvánné függetlenként, Réthy Erik a Fidesz–KDNP színeiben. A képviselő-testületi helyekre 12-en pályáznak. A választói névjegyzékben 4459-en szerepelnek.

Az előző polgármester halála miatt vasárnap új községvezetőt választanak a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Serényfalván is. Öten indulnak a posztért, Horváth László, Süveges-Györfi Miklós, Serényfalvi Mária és Gáthyné Szerna Ágota független jelöltként, míg Kóródi Péter a Munkáspárt támogatásával. A választási névjegyzékben 800 serényfalvi lakos szerepel.

A fentieken túl Budapest XVI. kerületében 2. egyéni választókerületben, illetve Kecskeméten a 9. egyéni választókerületben tartanak választás – a korábbi képviselők lemondása miatt.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán