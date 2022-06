Klímabérlet Magyarországon is? Lehet róla szó

Egyre valószínűbb, hogy hamarosan Magyarországon is bevezetik az olcsó klímabérletet. Németországban már van ilyen, kilenc euróba kerül, és igen népszerű. Itthon az LMP kampányol vele; a zöldpárt ötezer forintos bérlettel szoktatná át az autósokat a tömegközlekedésre. A kormány vizsgálja a német példát, de még kivár.

Az Országgyűlésben az LMP képviseletében ezúttal Kanász-Nagy Máté tett javaslatot arra, hogy német mintára vezessék be Magyarországon az olcsó tömegközlekedési klímabérletet.

„Az első és talán a legfontosabb érvem, hogy segít minket megszabadítani a benzingőztől, a folyamatos dugóktól, a zajtól, és csökkenti az autós közlekedés károsanyag-kibocsátását.

A második nagyon fontos érvem, hogy azonnali költségcsökkenést hozna a klímabérlet bevezetése magyar családok százezreinek.

A harmadik fontos érvem, hogy a klímabérlet bevezetése egyértelműen segíti az energiafüggetlenedésünket, hiszen tudjuk azt, hogy az autós közlekedés súlyosan kőolajfüggő, benzinfüggő. De hadd jegyezzem meg, hogy az elektromos autók sem jelentenek igazi megoldást, hiszen az elektromos autók áramfüggőek, és az akkumulátorok előállítása, működtetése, pláne az életciklusuk végén óriási környezetpusztító hatást váltanak ki. Ez sem igazi megoldás.

A közösségi közlekedés fejlesztése az igazi megoldás, éppen ezért kérdezem a tisztelt kormány képviselőjét: tanulmányozták-e a német példát, hol tart ez a folyamat, mikor lesz nálunk is hatalmas siker a klímabérlet bevezetése, mikor fogják a közösségi közlekedés zöld és fenntartható átállását támogatni az LMP által javasolt klímabérlet bevezetésével?” – mondta Kanász-Nagy Máté.

A kormány megfontolja a klímabérlet bevezetését, de nem kapkodja el

– derült ki Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkárának válaszából.

„Minden lehetséges eszközzel ösztönözni kell a klíma védelmét, ami magában foglalja az újfajta közlekedési megoldásokat és akár a tarifákat is. A kormány is folyamatosan vizsgálja, hogy milyen megoldásokkal lehet jelentős előrelépést elérni ezen a téren, érdemes megnézni a németországi tapasztalatokat is. Azt azért ebben az esetben hozzátenném, hogy a német állampolgárok jóval magasabb energiaárakkal szembesülnek, mert ott nincsen olyan árstop, mint amilyen Magyarországon hatályba lépett. Még egy alapvető körülmény szerintem, hogy a baloldal számos helyen kapott lehetőséget 2019-ben, így hogy ha újféle közlekedési megoldásokat, újféle tarifamegoldásokat szeretnének bevezetni, akkor minden lehetőségük megvan rá” – mondta Dömötör Csaba.

A kormány továbbra is kitart a célja mellett, hogy 2050-re karbonsemlegessé tegye az országot – fűzte hozzá az államtitkár.

