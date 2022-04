Részleteket árult el a kormány az árstop jövőjéről

Mint arról az Infostart szerdán beszámolt, Orbán Viktor a kormányülés szünetében rendkívüli bejelentésről közölt Facebook-felvételt, amely tartalmazta a napokon belül lejáró élelmiszerárstop és az üzemanyagárstop intézkedésének július 1-ig történő meghosszabbítását.

A kormányülésen történtek részleteit is kibontani hivatott csütörtöki Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter további részletekkel is szolgált. Hangsúlyozta, hogy rengeteg a bizonytalanság amiatt, hogy senki sem tudja, az ukrajnai háborúnak heteken, hónapokon vagy éveken belül lesz csak vége, ez pedig befolyásolja ugyanis azokat a rossz folyamatokat, amelyek ellensúlyozására az árstop intézkedéseit a kormány korábban meghozta.

Az üzemanyagárstoppal kapcsolatban közölte, az mindaddig fenntartható lesz, ameddig az ország ellátása nem kerül veszélybe,

márpedig a kormány a Moltól úgy tudja, nyárig biztonságos mennyiségben rendelkezésre áll az üzemanyag.

Arra reagálva, hogy rövidesen 500-600 kisebb benzinkút is tönkremehet az országban az érdekképviseletük félelmei szerint, kiemelte, hogy

a kis kutaknak már eddig is járt a literenként 20 forint állami kompenzáció

jövedékiadó-kedvezményt is biztosítottak,

ezért nem indokolt és nem is kivitelezhető a kis kutakat tömörítő érdekképviselet azon törekvése, hogy megduplázzák a 20 forintos támogatást, és "szociális támogatássá alakíták" az ársapka intézkedését.

"Minden nem piacbarát döntésnek megvan az ára, negatívuma. Szerencsére van egy regionális multink, a Mol, amely képes az ellátásra. Ebben a helyzetben mindenkinek nehéz, a szomszédban háború zajlik" - tette hozzá indoklásul Gulyás Gergely, elmondva még, hogy a vállalatnál éppen a bizonytalan körülmények miatt nincs értelme a július 1-je utáni jövőbe tekinteni.

Hogy mi alapján határozták meg az élelmiszer- és üzemanyagárstop fenntartásának jelenlegi határidejét, arról elmondta: össze akarták rendezni a többi árstoppal, hogy adott esetben egyszerre tudjanak dönteni a későbbiekben valamennyi kivezetéséről vagy meghosszabbításáról. A július 1-je utáni folytatásról néhány héttel a határidő előtt döntenek majd.

Tisztázta, hogy a kivezetéssel kapcsolatban

"nem a piacnak küldenek barátságtalan üzenetet", hanem egyszerűen "a kormány nem látja, a helyzet hogyan változik".

Szerinte egyébként az élelmiszer ára fog a leglassabban visszatérni a piaci szintre, de itt is sok a bizonytalanság.

"A piaci folyamatokban önmagától is bekövetkeznek pozitív változások, ha véget ér a háború. Onnantól az árstop megszűnése már nem sérelmes. A jelenlegi előrejelzések alapján nyárra nem oldódik meg a helyzet."

Ebből kifolyólag arra az általános kérdésre sem tudott választ adni, hogy lesz-e "ársokk" az élelmiszerárstop kivezetése után.

Elismerte azt is, hogy az élelmiszer-kereskedők közül nemcsak a nagy multik szenvednek kárt, hanem a kisebb magyar cégek is, de "a jelentős profitot realizáló láncoknak" is el kell viselniük a mostani kiesést - összességében az ágazat egészét tekintve egy évre vetítve 50 milliárd forint a számítások szerint -; a kormány "a családok oldalára állt" az ügyben.

A bolti ellenőrzések eredményét firtató kérdésre - amely arra is kitért, hogy nem kell-e attól tartani, hogy más termékeken "hozzák be" a boltok a veszteséget -, azt mondta,

ebben a helyzetben az árstop betartását és a helyettesítő termékek árképzését tudják ellenőrizni

a fogyasztóvédelmen keresztül.

A tájékoztatón Gulyás Gergely rámutatott, hogy az energiaárak már háború előtt elindult durva emelkedésén arab és amerikai olajcégek nyernek, miután a kitermelés költsége alapvetően nem változott, csak az eladási ár.

Ismert, az árstop az alábbi termékköröket érinti:

Az érintett élelmiszerek listája: kristálycukor búzafinomliszt (BL 55) finomított napraforgó-étolaj házi sertéscomb csirkemell, csirke far-hát, csirkehát, csirkefar, csirkeszárnyvég ultramagas hőmérsékleten hőkezelt, 2,8 százalék zsírtartalmú tehéntej.

Az érintett üzemanyagok listája: E10-es benzin, dízel.

