Horváth Péter az ukrán diákokról: minden segítség jól fog jönni az iskoláknak

Biztosítja a kormány az ukrajnai menekült gyerekek iskoláztatását – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A tárca szerint a körzetes óvodáknak és iskoláknak fell kell venni az érintetteket.

A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke, Horváth Péter az InfoRádiónak azt mondta: már Nyugat-Magyarországon is egyre többen érdeklődnek az ukrán gyerekek taníttatásáról.

"Ha valaki menekült és tanköteles, őt állami ellátásban is részesíteni kell. Szerdán találkoztam győri általános iskolai vezetőkkel, az ottani intézmények fele jelezte, hogy már volt érdeklődő" – mondta. Voltak olyan diákok, akik tudnak magyarul, de olyanok is, akiknek nincs idegennyelv-ismeretük, csak ukrán nyelven beszélnek, az ő helyzetük nem egyszerű, ukránul beszélő magyar pedagógusok ugyanis nagyon kevesen vannak, arról már nem is beszélve, hogy

eltérő oktatási rendszerből érkeznek, Ukrajnában 10 évig tart az általános iskolai képzés.

Horváth Péter szerint "minden segítség jól fog jönni az iskoláknak". Az első időszakban a gyerekek feladata szerinte egyértelműen a nyelv elsajátításával kapcsolatos – a beilleszkedés –, így tudnak bekapcsolódni a tanulásba, az angol nyelvnél lehet talán a legkisebb probléma.

A helyzetet feloldhatná, ha Ukrajnából pedagógusok is érkeznének, az ő oktatásba való bevonásukra viszont tankerületi források szükségesek. Összevont ukrán osztályok létrehozásáról viszont nincs szó, ehhez komplett ukrán nyelvű tantestület lenne szükséges.

Az Emmi közlése szerint

130 ezer forintos többlettámogatást kapnak azok az iskolák, amelyek délután felzárkóztató foglalkozásokat szerveznek ukrajnai menekült diákok számára.

Hogy ez fejenként vagy intézményenként, illetve mennyi időre szóló kvóta lenne, arról Horváth Péter azt mondta, nincs erről információja, talán fejkvóta lehet, hisz valahová húsz gyerek jelentkezik, valahová kettő.

Aki viszont a diákok közül magyarul jól beszél és végzős iskolás, még az is elképzelhető, hogy májusban érettségi vizsgát tud tenni.

"Ez egy olyan különleges helyzet, amelyben megengedhető, hogy az érettségi szoftverbe belenyúljanak az iskolák. Az Oktatási Hivatal ezt lehetővé tudja tenni, kérvényezni kellhet, nincs sok idő" – mondta.

