Bejelentés: jönnek itthon a negyedik oltások

Főként azért vált aktuális kérdéssé az utóbbi hónapokban a negyedik oltás kérdése, mert az egészségügyi dolgozók és a legelőször oltottak esetében most jár le az utolsó dózis utáni hat hónap. Ezután lenne indokolt a korábbi gyakorlat alapján az ismétlő vakcina.

Izraelben az idősek és a veszélyeztetett csoportok (köztük egészségügyi dolgozók) negyedik oltását már hetek óta végzik, ez is mintegy mintaként áll a többi, az oltási programokat - főként a járvány alakulása miatt - később kezdő ország előtt.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón kérdésre közölte: még a héten megjelenik az arra vonatkozó jogszabály, hogy

orvosi konzultáció után megkapható lesz a negyedik oltás

Magyarországon.

Egyelőre nem tervezik az egészségügyi dolgozók számára kötelezővé tenni ezt a második ismétlő oltást, azért, mert még nincsenek tudományos tapasztalatok a három dózis utáni védettség csökkenésének mikéntségéről, mértékéről.

Arra a felvetésre, hogy nagy segítség lenne sok embernek az ingyenes tesztelés, Gulyás Gergely úgy válaszolt, hogy a kormány úgy véli, az oltás helyett teszteltetni fogják magukat az emberek, ezért nincs általános ingyenes tesztlehetőség. Csak cégek biztosítanak itthon ilyet, jegyezte meg a miniszter, hozzátéve: egyre jobbak az antigén tesztek is, de az is látszik, új helyzet áll majd elő az omikron miatt, a fertőzöttség is mást jelent, mint korábban.

Későbbi kérdésre kijelentette:

megfontolandónak tartják az antigén gyorstesztek árának maximálását.

Korábban volt már ez a kormány asztalán, de akkor nem döntöttek az ügyben, csak a PCR-tesztekért elkérhető maximális összeget határozták meg.

Nyitókép: MTI/Balázs Attila