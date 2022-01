Oltási igazolvány: fontos részletet erősített meg a kormány

A kormány döntött arról, hogy február 15-étől a védettségi igazolvány oltási igazolvánnyá alakul, és ha valaki a második oltását követő 6 hónapon belül nem veszi fel a harmadik vakcinát, akkor az ő igazolványa érvénytelen lesz - nyilatkozta a közmédiának György István, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára, az oltási munkacsoport vezetője pénteken.

Januárban minden csütörtökön és péntek délután, valamint a szombati napokon oltási akciónapokat szervezünk - mondta az államtitkár, hozzátéve: az első ilyen hétvége nagyon sikeres volt. Több mint 135 ezer oltást adtak be. Örvendetesnek nevezte, hogy ezek közül 20 ezer körüli volt az első vakcinát felvevők száma.

György István arra biztatott mindenkit, hogy éljen az oltás lehetőségével, hiszen előzetes időpontfoglalás nélkül, helyszíni regisztrációval mód van erre. Ajánlotta a vakcinát, mert az omikron variáns rendkívül fertőzőképes, valamint azért is, mert a kormány döntött arról, hogy a jövőben a védettségi igazolvány oltási igazolvánnyá alakul, csak oltást felvéve lehet igazolványt kapni. Azt kérte, aki felvette a második oltását, és hosszabb idő eltelt, 6 hónapon belül vegye fel a harmadik oltást, különben az igazolványa nem lesz érvényes. Hozzátette:

"a harmadik oltás jelenti azt, hogy az oltási igazolványa egyelőre határidő nélküli lesz".

Hangsúlyozta: az oltatlanokat és a második oltás után lévőket is oltásra biztatja, valamint azokat, akiknek a második oltása óta legalább négy hónap eltelt. Az orvostudomány egyöntetű álláspontja, hogy az idő múlásával a szervezet védettségi szintje csökken, míg a harmadik oltás felvételével 90 százalék körülire emelkedik a védettségi szint - tette hozzá.

Beszélt arról is, hogy a kormány foglalkozott a negyedik oltás kérdésével, az orvos tudósok egyöntetű véleménye az, hogy a harmadik oltást követő 4-6 hónapon belül javasolt a negyedik felvétele. Ezt a háziorvosokkal tudják az érintettek megbeszélni, és ha ő ajánlja a negyedik oltást, akkor természetesen ők is javasolják. Kérdésre válaszolva azt mondta: a háziorvos ajánlása esetén biztosítják a negyedik oltáshoz szükséges vakcinát, és hamarosan a központi időpontfoglalóban is lesz majd lehetőség regisztrálni a negyedik oltásra.

Ismertette: 101 kórházban és 115 szakrendelőben oltanak, emellett minden háziorvos szervez januárban legalább egy péntek délutáni, szombati oltási napot. Hozzátette: a megyei oltási munkacsoportok a kistelepülésekre oltóbuszokat is kérhetnek; ezen a hétvégén is Nógrád megyében 9 település lakóit oltják így.

Gyerekek?

Az 5-11 év közötti mintegy 650 ezer gyereknek is ajánlott az oltás, ők is megfertőződnek, de szerencsére sok esetben észrevétlenül vagy enyhe tünetekkel esnek át a megbetegedésen - mondta. A tapasztalat azonban az - folytatta -, hogy a poszt-Covid szindrómák nem kerülik el a fertőzésen átesett gyerekeket sem. Az 5-11 évesek számára 77 kórházban áll rendelkezésre oltás előzetes regisztráció és időpontfoglalás alapján.

Már 59 ezernél több gyermeket oltottak, és több mint 72 ezret regisztráltak

a szüleik - mondta. Hozzátette: az oltóanyag számukra is rendelkezésre áll, az első 138 ezres adagot követően egy újabb 48 ezer adagos szállítmány érkezett és további 56 ezres is érkezni fog. Azt mondta: a szülő döntése, hogy oltatja-e gyermekét vagy sem, de az orvosi ajánlás mindenképpen az, hogy ők is legyenek beoltva.