Három hónapra fixálta az üzemanyagárak maximumát a kormány – a nap hírei

Nagyobb és közvetlen pénzügyi támogatást kér Brüsszeltől Ankara számára Magyarország a migráció elleni küzdelemhez – mondta Ankarában Orbán Viktor kormányfő. A miniszterelnök úgy fogalmazott: Európának a migrációval szemben olyan szövetségesekre van szüksége, amelyek minél tágabbra tudják vonni a védelmi gyűrűjét és ilyen szerepet tölt be Törökország is. Hozzátette: Európát három irányból fenyegeti a migráció: a Földközi-tenger, a Nyugat-Balkán, valamint Fehéroroszország felől. A kormányfő azután beszélt erről, hogy Recep Tayyip Erdogan török elnökkel tárgyalt a Magyar-Török Felső Szintű Stratégiai Együttműködési Tanács ülésén.

Jövő hétfőtől 480 forinton rögzíti az üzemanyag árát a kormány három hónapos időtartamra. A Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón közölte, hogy a döntés a 95-ös benzinre és a gázolajra vonatkozik. Gulyás Gergely hangsúlyozta: az Európai Unióban nincs olyan szabály, amely az ilyen ármaximálást tiltaná. A járványügyi helyzetre utalva azt mondta: lehetnek még járványügyi intézkedések, de a kormány azt tartja az elsődlegesnek, hogy minél többen oltassák be magukat. Ismét mindenkit a harmadik oltás felvételére biztatott. A migrációs helyzetről azt mondta: a Belügyminisztérium megerősíti a magyar határ védelmét, erre önkénteseket vesznek fel és képeznek ki.

Duplájára emeli a Babakötvények után járó állami támogatás összegét a kormány – jelentette be a pénzügyminiszter a Gazdasági Kabinet ülése után. Varga Mihály azt közölte: a jövő évtől 12 ezer forint támogatást ad a kormány a kamat mellett. Ez a meglévő és az új ügyfelekre is vonatkozik. A Babakötvényben havonta bármekkora összeg félretehető, kamata az előző évi infláció plusz 3 százalék.

A kötelező maszkviselést javasolja a felsőoktatásban a Magyar Rektori Konferencia. A testület elnöksége - a jelenléti oktatás folytatása mellett - ezen kívül a távolságtartást is kezdeményezi a felsőoktatási intézmények számára. Az elnökség közleményében azt is tudatta: a rektori konferencia minden felsőoktatási hallgatónak, oktatónak, kutatónak és munkavállalónak javasolja a koronavírus elleni harmadik oltás felvételét is.

Jövőre is erőteljes növekedésre számít Magyarországon az Európai Bizottság. A testület őszi időközi gazdasági előrejelzése szerint 2022-ben 5,4 százalékos lesz, 2023-ban pedig várhatóan 3,2 százalékra lassul a növekedés, ahogy a szakpolitikai támogatás fokozatosan megszűnik. Az uniós szakértők szerint, az éves magyar GDP az idén 7,4 százalékkal nő.

Ausztriában elkerülhetetlennek nevezte a karantént a téli időszakra a be nem oltottak számára a kancellár. Alexander Schallenberg ugyanakkor továbbra is kizárta a karantént azok számára, akiket már teljes körűen immunizáltak. Figyelmeztetett arra, hogy télen és a karácsonyi ünnepek alatt nagy valószínűséggel az oltatlanok még friss negatív teszttel sem tartózkodhatnak fertőzésveszélyes környezetben, például étteremben, szállodában, különböző rendezvényeken.

Németországban a járvány negyedik hullámának erősödése miatt több hónap kihagyás után ismét tanácskozást tartanak a szövetségi kormány és a tartományi kormányok vezetői. Az előzetes közlések szerint rövidesen új szabályokat vezetnek minden tartományban. Emellett új oltási kampányt terveznek.

Több horvátországi nagyvárosban, köztük a fővárosban, Zágrábban is azonosították a koronavírus delta plusz variánsát. Ez a mutáns tíz százalékkal gyorsabban terjed az eredeti delta variánsnál. Az egészségügyi minisztérium ismét a harmadik oltás felvételére biztatott. A szomszédos Szlovéniában a kormány szigorított a beutazás feltételein.

Hollandiában az előzetes közlés szerint péntek este újabb korlátozó intézkedéseket jelentenek be a romló járványügyi helyzet miatt. Egyebek mellett a színházak és mozik bezárását, nagyszabású események létszámkorlátozását, valamint a bárok és éttermek zárási idejének korábbra hozását jelentheti be a kormány. A szomszédos Belgiumban távmunkára kérte fel azokat, akik ezt megtehetik.

Benyújtotta lemondását az Andrej Babis vezette cseh koalíciós kormány. A továbbra is kórházban lévő Milos Zeman elfogadta a lemondást, az új kormány megalakulásáig a mostani kabinet ügyvezetőként tevékenykedik tovább. Az államfő kedden Petr Fialának, a választásokon győztes Spolu koalíció kormányfőjelöltjének adott hivatalos megbízatást a kormányalakítási tárgyalásokra.