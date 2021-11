Kormányinfó - 480 forinton maximálja a kormány a benzin és a gázolaj literárát

Gulyás Gergely: igen. A megbízott is munkavállaló, a jogszabálynak így kell fogalmaznia.

Gulyás Gergely: korábban meghozott döntéseket újra meg tudunk hozni. De most az a lényeg, hogy mindenki oltassa be magát.

Gulyás Gergely: kizárt dolog. Ilyen is van?

2021.11.11. 11:07

Lesz-e kötelező oltás a parlamenti képviselőknek?

Gulyás Gergely: a Fideszben elvárjuk ezt, úgy tudom, mindenki be is van oltva. Az országgyűlési képviselők főnökei egyébként a választópolgárok. A kormánytól politikailag elvárható, hogy minden tagja be legyen oltva.