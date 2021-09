Koronavírus: nálunk is elmaradt a remélt bébibumm, sőt

Arnstein Aassve, az olaszországi Bocconi Egyetem társadalom- és politikatudományi professzora és kollégái 22 magas jövedelmű országban – köztük az Egyesült Államokban – vizsgálták a születési rátákat 2016-tól 2021 elejéig. Azt találták, hogy ezek közül hét országban statisztikailag szignifikánsan csökkent a születési ráta 2020 utolsó hónapjaiban és 2021 első hónapjaiban az előző évek azonos időszakához képest – írja a Napi.hu a Scientific Americanra hivatkozva.

Jelentős a visszaesés.

Magyarországon, Olaszországban, Spanyolországban és Portugáliában volt az egyik legnagyobb csökkenés: 8,5, 9,1, 8,4 és 6,6 százalékos.

Az Egyesült Államokban 3,8 százalékos volt tapasztalható, de ez statisztikailag nem volt szignifikáns.

A születési arányszámok szezonálisan ingadoznak egy éven belül, és a tanulmányban szereplő országok közül sok országban már a világjárvány előtt is évek óta csökkenő arányszámokat tapasztaltak. De a csökkenés, amely kilenc hónappal azután kezdődött, hogy az Egészségügyi Világszervezet 2020. január 30-án közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett, még szembetűnőbb.

A globális világjárvánnyal kapcsolatos bizonytalanság és annak a családok gazdasági körülményeire gyakorolt hatása a legvalószínűbb oka ezeknek a tendenciáknak, feltételezi Arnstein Aassve. Ugyanakkor az eredmények sok demográfus számára nem meglepők, akik hasonló csökkenést figyeltek meg olyan katasztrofális események után, mint a 2008-as pénzügyi válság és az 1918-as influenzajárvány. De mégis figyelemre méltók – teszi hozzá a gazadsági portál.

Magyarországon az egyik legnagyobb visszaesés

A cikk mások mellett arra is kitér, hogy a magyarországi 8,5 százalékos csökkenés a születésszámokban kiemelkedően magas a fejlett világban. A helyzet azért is érdekes, mert a kormány aktívan próbálta segíteni a már gyerekvállaláson átesett családokat: moratóriumot vezetett be a hiteleseknek, támogatja a lakásfelújításukat, az év végére pedig szja-visszatérítést ígér, ha a gazdasági növekedés 5,5 százalékra emelkedik. Emellett már korábban beindultak az olyan támogatási programok, mint a csok vagy a nagycsaládosok autóvásárlási kedvezménye.

Az adatokból látszik, hogy Magyarország éppen javulóban voltak a születési számok: megközelítette az 1000 emberre jutó 10 fős arányt – ami még mindig nem volt elégséges a természetes fogyás megállítására és a 2,1 gyerek/szülő arányszámtól is messze volt. De

hiába a kiugró trend, a visszaesés most az eddig elért eredményeket is elvitte,

valamint eleve nagyon alacsony volt a magyar születésszám még az EU-s átlaghoz viszonyítva is.

