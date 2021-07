Kitört a háború a balatoni kikötőkben

Horgászatot tiltó táblák jelentek meg a badacsonyi és a szigligeti kikötőmólókon. A pecások közül sokan nem értik, hogy miért tilos a halfogás. Pedig a szabály egyszerű: az adott kikötőt üzemeltető cég, szervezet, vagy önkormányzat határozza meg, hogy milyen feltételekkel engedi, vagy tiltja meg a horgászatot – írja a likebalaton.hu.

Ha a pecás nem tartja be, akkor bevonhatják a területi jegyét. Az elégedetlenség abból fakad, hogy a korábbi gyakorlat szerint a tiltás ellenére elnézték a horgászatot ezeken a helyeken. A Balatoni Horgászturisztikai Adatbázisban is úgy jelölték ezeket a helyeket, hogy a kikötők külső oldalán, a hajóforgalom zavarása nélkül szabad horgászni. A közelmúltban több esetben is horgászok akadályozták hajók kikötését, egy esetben rendőri intézkedésre is sor került. Így érthető módon az üzemeltető nem tekinthet el a már eddig is meglévő szabályok betartatásától – figyelmeztet a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.

A zárt kikötőmedencével rendelkező létesítmények esetében a “kikötő területén” a belső, mólók által határolt területét kell érteni, ott tilos horgászni, míg a külső, nyílt víz felőli oldalon szabad azokon a mólókon, amelyek a közforgalom számára is bejárhatóak. Ilyen kikötő például a siófoki, illetve a többi déli parti BAHART-kikötő.

Az északi parton léteznek egymólós kikötők, mint például a révfülöpi, ahol a móló minden oldala fogadhat kikötő hajókat, ilyen esetben a teljes, kikötésre használatos partfal mentén értelmezendő a horgászat tiltása.

A szigligeti és badacsonyi mólók a két típus ötvözetei, ugyanis a korábbi egymólós kikötőket bővítették ki nyugati irányból egy-egy ívelt mólószárral, így hozva létre kikötőmedencét, de az egykori mólófejen a külső oldalon is megmaradt a kikötésre használt partfal, így a helyi kikötőrend értelmében ott sem engedélyezett a horgászat.

Nyitókép: MTI/Varga György