A magánegészségügyet is érzékenyen érinti az orvosbértörvény

A hálapénz felszámolásának hatására még több beteg fordulhat magánellátókhoz – az egyik leginkább érintett terület a várandós gondozás és szülés – írja a Pénzcentrum. Az elmúlt időszakban több magánklinikán is jelentős, 20 százalékos áremelés zajlott le, egy szülés díjszabása például 500 ezer forinttól 1,8 millióig terjed. Az egészségügyben végrehajtott idei béremelés a magánszektort is érinti, mondta el az InfoRádiónak Varga Péter Pál, a Budai Egészségközpont igazgatója.

„80-100 százalékos béremelések történtek. Természetesen ez nem azt jeleneti, hogy az árainkat is ilyen mértékben fogjuk emelni – szögezte le a szakember, aki szerint ugyanis

nem zúdíthatják rá a teljes bérkorrekció terhét a magánpiacra. Ám ennek mindenképp nyoma lesz a sztendert árazásukban.

Hangsúlyozta: csak egyes területeken, kisebb mértékben és fokozatosan lehet árat emelni. „Van egy általános faktor, ami az orvosi konzultációk díjában fog megjelenni. Így mondjuk egy 25 ezer forintos orvosi díjnak biztos, hogy 30-32 ezer lesz az új ára – fogalmazott. – Lesznek olyan vizsgálati díjak, ahol nem fogunk változtatni, de

a legtöbb magasan specializált szakember esetében abszolút rákényszerülünk.”

Varga Péter Pál arról is beszélt az InfoRádiónak, hogy már látják, kik azok a kollégák, akik maradnak a privát szférában és kik azok, akik az állami egészségügy mellett döntenek. Ez nagyban függ attól is, hol vannak jelenleg főállásban. Bár a kórházak jellemzően rugalmasan kezelik a másodállást, arról sem szabad megfeledkezni, hogy az orvoskollégák, aki eddig mondjuk 600 ezer forintot kerestek, most azonban már 1,3 milliót fognak, kétszer is meg fogják gondolni, mennyi pénzért folytassák a magánrendelést – hívta föl a figyelmet. „Borzasztóan szenzitíven érvényesülnek itt a piaci törvények.”

A Budai Egészségközpont igazgatója úgy fogalmazott: a saját programjaik rugalmas alakításával szeretnék kezelni a helyzetet, hogy a plusz teher ne az ügyfelekre háruljon. Mindemellett azonban a színvonal megtartása az elsődleges.

A felmérések szerint egyébként a magyarok 40 százaléka évente legalább egyszer privát rendelőbe megy, leggyakrabban a fogászati, a nőgyógyászati, a bőrgyógyászati és a szemészorvosi ellátást veszik igénybe.

