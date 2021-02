A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága „a 2021 a nemzeti újrakezdés éve” keretében tematikus hónapokat tart. Ennek részeként februárban a gyermekegészség kerül a középpontba, együttműködve a Bethesda Gyermekkórházzal, a Magyar Gyerekorvosok Társaságával és a Magyar Védőnők Egyesületével.

Az első online konferencián a táplálkozás, a másodikon a gyermekneurológia volt a téma – ismertette az InfoRádiónak Velkey György, hozzátéve, hogy igyekeztek a gyakorlati szemléletről beszélni és ebben konzultálni a határon túli kollégákkal. Körbejárva például a csecsemők táplálkozási kérdéskörét, mind pszichológiai, mind élettani aspektusaikat illetően. Téma volt továbbá a gyerekideggyógyászat, az epilepsziától a fejfájásokon keresztül a különböző genetikai és egyéb zavarokkal bezáróan, megvitatva azokat a cselekvési lehetőségeket, amelyek a szakmában kínálkoznak.

Velkey György a következő hetek további két alkalmával kapcsolatban megjegyezte: az egyik kicsit speciálisabb: a hit és a gyógyítás kapcsolatát boncolgatja majd, míg az utolsó egy gyerkpszichológiai–pszichiátriai konzultáció lesz.

A Bethesda Gyermekkórház főigazgatója arról is beszélt, hogy

az egész határon túli magyar társadalmat is érinti ez a mostani programsorozat,

a magyar közösségek megtartásában ugyanis kulcsfontosságú, hogy magas színvonalú, magyar nyelven elérhető egészségügyi ellátás működjön a határainkon túl is. Miközben a Magyarországi Református Egyház gyermekkórházának, de a Magyar Gyermekorvosok Társaságának is a sok éves tapasztalata, hogy számtalan anyanyelvi szakmai kérdéssel kapcsolatban semmilyen, vagy nagyon kevés támogatást kapnak a határon túli kollégák, valamint a családok is – tette hozzá Velkey György, aki emiatt még inkább lényegesnek tartja a kapcsolatépítést, hogy

egy egységesebb magyar gyermekegészségügy épüljön nemzetpolitikai szinten, határon belül és kívül.

A Covid-világjárvány elszigeteltté teszi a szakembereket is, ezért is fontos, hogy a határon túli kapcsolatok az online térben is folytatódjanak.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI Fotó: Vajda János