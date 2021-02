Révész Máriusz: a néhány vödör festékkel felpingált kerékpárutak nem kívánatosak

Soha nem látott mértékben épül a magyarországi kerékpáros infrastruktúra, fogalmazott az InfoRádiónak Révész Máriusz, példaként említve a Tiszafüred és Poroszló közötti szakaszt, amivel bezárult a Tisza-tó körüli kerékpárút, a Berettyóújfalut Tépével összekötő pályát, aminek köszönhetően csaknem teljes lett a Debrecent Nagykanizsával összekötő kerékpárút, valamint átadásra került a Budapest–Szentendrei kerékpárút is. Ezen felül kezdetét vette az elektromos bringaváráslást támogató program, több más nyugat-európai országhoz hasonlóan. Nem beszélve arról, hogy a közlekedésbiztonság növelése érdekében nemsokára alapvizsgát kell tennie a gyermekeknek, azt szolgálva, hogy bölcsebben közlekedjenek, mint a előttük álló generációk – tette hozzá a kormánybiztos.

Révész Máriusz arra is kitért, hogy a magyar kormány 4 milliárd forintot biztosított kerékpárutak tervezésére; mindezek megvalósítása a megyék és civilszervezetek bevonásával történik. Reményei szerint

év végére mintegy 1500 kilométernyi terv állhat majd a rendelkezésre,

lehetővé téve azt, hogy a következő uniós programozási időszakban – a korábbi gyakorlathoz képest – sokkal gyorsabban épülhessenek kerékpárutak a biztosított forrásokból.

A kormánybiztos személyes szívügyének nevezte továbbá, hogy a személetben is valamiféle változást érjenek el a városokban, amelyek próbálják a forgalomtól elzárt, forgalomtól csillapított területek nagyságát növelni, és szinte kivétel nélkül hatalmas kommunikációs kampányokat áldoznak arra, hogy a kerékpáros közlekedés részarányát növeljék. Megjegyezte, a világ légautóközpontúbb országában, az Egyesült Államokban is, már hihetetlen erőket fordítanak arra, hogy az autókra optimalizált nagyvárosaikban próbálják a gyalogos és a kerékpáros közlekedés feltételeit nagyon nagy mértékben javítani.

Tehát világtrend, hogy a közösségi kerékpáros- és gyalogos közlekedés próbálják erősíteni Nyugaton a nagyvárosokban.

Révész Máriusz az InfoRádiónak nyilatkozva az angol kerékpáros és gyalogos közlekedési stratégiára is felhívta a figyelmet, amely a „Fokozatváltás” címet, és a „Merész jövőkép a kerékpározásról és gyaloglásról” alcímet viseli. Az anyaghoz Boris Johonson miniszterelnök szolgáltatta az előszót, amit a magyar kormánybiztos fantasztikusnak jellemzett. „A kerékpározás öröme abban rejlik, hogy nemcsak mi nyerünk vele, sőt, nem is csak egészségesek leszünk tőle, több millió embertársunk javát is szolgálja, függetlenül attól, hogy ő maguk kerékpárra akarnak-e pattanni egyáltalán. Kevesebb szennyezést és kevesebb zajt okoz, nagyobb forgalmat vonz az utcafronton működő üzletekbe, kevesebb autót jelent a közlekedési lámpáknál az előttünk várakozó kocsisorban” – idézte Révész Máriusz a brit kormányfő mondatait.

Bár a magyarországi nagyvárosok valamivel közelebb állnak Koppenhágához, (amely lényegében a kerékpárosok Mekkájának is tekinthető – szerk. megj.), mint az igazán autókra optimalizált amerikai nagyvárosokhoz, a kutatások szerint a legfőbb akadálya idehaza, hogy még többen nyeregbe szálljanak, hogy az emberek nem érzik biztonságosnak ezt a fajta közlekedést. Ezért Magyarországon is abba az irányba kell elmozdulni, hogy biztonságos kerékpárutak épüljenek – emelte ki a kormánypárti politikus, aki szerint

sem az utak szélén futó kétirányú, sem a néhány vödör festékkel felfestett kerékpárutak nem biztonságosnak.

Vagyis a kívánatos kerékpárút mind a gyalogosoktól, mind az úttesttől el vannak különítve, akár némi szintbeli eltéréssel együtt. (Ez a korppenhágai típus)

Révész Máriusz arra is rámutatott,

ha az infrastruktúrák jól vannak kiépítve, akkor az egységnyi útfelületre jutó emberek száma a kerékpárosoknál általában sokkal magasabb, mint az autós közlekedésnél.

Ezért hirdették meg Magyarországon is a munkába járás segítésére az elektromos rásegítésű kerékpárok megvásárlását támogató programot, amire már több mint 2000 igény érkezett, és a rendelkezésre álló 1 milliárd forintos keret várhatóan tavasz végére el fog fogyni – tette hozzá a szakember.

Nyitókép: MTI/Mónus Márton