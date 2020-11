Szijjártó Péter: magyar egészségügyi hatóságok fognak dönteni a koronavírus-vakcinákról

A kormány kötelessége, hogy a lehető leggyorsabban biztosítsa a magyaroknak az oltóanyagot – mondta expozéjában Szijjártó Péter, hozzátéve: a magyar egészségügyi hatóságok fogják eldönteni, biztonságosak-e a klinikai teszteken átment vakcinák és lehet-e őket itthon használni, nem pedig üzleti vagy politikai lobbiérdekek. A külgazdasági és külügyminiszter összefoglalójában ismét elmondta: tőlünk nyugatra három vakcina fejlesztése jutott el olyan szakaszba, hogy rendelni lehet belőle. E gyógyszergyárak (AstraZeneca, Janssen, Pfizer-BioNTech) termékeiből eddig 12 millió oltóanyagot kötött le Magyarország. Nagy mennyiségű szálításra az uniós és az amerikai projektek esetén tavasszal lehet számítani a gyógyszercégek tájékoztatása alapján.

"Rajta tartják a szemüket" a Sanofi, a Moderna, a CureVac és a Novavax munkáján, és ha elérik azt a szakaszt, hogy már lehet szerződést kötni, mennyiségeket lekötni, ezt is meg fogják tenni – mondta a tárcavezető.

Oroszországban a vakcina klinikai vizsgálata a körülbelül hat hónapig tartó III. fázis felénél tart. Szijjártó Péter beszámolt róla, hogy a múlt héten készült el a félidei jelentés, amely szerint

az oltás 92 százalékos hatékonyságú.

Összesen 40 ezer emberen fogják vizsgálni. Mint ismert, az uniós államok közül elsőként Magyarországra érkezett minta ezekből, 10 dózis, hogy a magyar hatóságok a dokumentáció megérkezése után megvizsgálják a vakcina működését és feltérképezzék biztonságosságát.

Kínában három vállalat fejleszt, most állítják össze a magyar hatóságok (az OGYÉI és az NNK) számára a dokumentációs csomagot az ellenőrzési-minősítési folyamatokhoz. A Synopharm cég áll a legközelebb a III. fázis lezárásához. A kínai kormány már bejelentette: elkezdi áttekinteni e fázis eredményeit, és ha ezzel végeztek, utána lesz értékesíthető a szer, akár külföldre is. A tárcavezető felidézte, hogy a múlt héten tárgyalt a kínai külügyminiszterrel, akivel él a megállapodás, hogy hamarosan összeállítják a dokumentációt és a mintát, amit Magyarországnak szánnak.

Mindezek mellett Izraellel is folyamatos a konzultáció az ottani vakcinafejlesztésről – tette hozzá a miniszter.

Beszámot a tünetes betegeknél használt favipiravir gyógyszer beszerzéséről: 1,8 millió érkezett eddig Kínából, a következő 1 millió kedden landol itthon. Japánból a hétvégén újabb 1 millió, összesen pedig 2 millió dobozzal vásároltak.

Expozéja zárásaként Szijjártó Péter megismételte, a koronavírus elleni oltás Magyaroszágon ingyenes és önkéntes lesz.

Ellenzéki hozzászólások, kérdések

Tordai Bence (Párbeszéd) szerint Szijjártó Péter sokat utazott, ez felelőtlenség, szerinte ráadásul szinte sosem használt maszkot. Kambodzsában sok embernek kellett karanténba vonulnia, és bár újranyitotta a követséget, de a vírusfertőzése "ellopta a show-t". Úgy vélte, nem elég a magyar hatóság vizsgálata, az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) engedélye is szükséges, vagyis az orosz vakcinával – amellyel kapcsolatban az EMA fenntartásait fejezte ki – várni kellene.

Tóth Bertalan (MSZP) azt kérdezte, mit tesz a kormány most a járvány megfékezése érdekében? Véleménye szerint az, hogy erről nem beszélt Szijjártó Péter, a tétlenséget mutatja. Növekvő fertőzöttszámok, tönkremenő vállalkozások, elbocsátások – miért nincsenek azonnali intézkedések? Szükséges volna a szociális ágazatban dolgozók juttatásainak emelése, az önkormányzatok sanyargatásának befejezése. Egyik évről a másikra 72 ezer nyugdíjas került a szegénységi küszöb alá, közel 300 ezren vannak már ott. Most mit terveznek tenni? Az igazolt Covid-fertőzötteknek járjon 100 százalékos táppénz, ne csak 60 százalékos. Legyen 80 százalékos bértámogatás azoknak a cégeknek, amelyeknek a megrendelései jelentősen visszaestek, ahogy ezt több külföldi országban is adják. Az álláskeresési járadékot növeljék, az álláskeresésre rendelkezésre álló idő legyen hosszabb. Családi pótlék, gyes és más juttatásokat növelni, a katásokra kivetett büntetőadó bevezetését halasztani kellene. Legyen tesztelés egész országra, mint Ausztriában, ne csak ágazati szinten teszteljenek – sorolta a szerintük lényeges feladatokat.

Keresztes László Lóránt (LMP) kérdéseket sorolt:

– A legtöbb országban a kormányok támogatják az önkormányzatokat, fontos a szerepük a hatékony védekezésben, míg itthon a kormány az amúgy is nehéz anyagi helyzetben lévő önkormányzatokat sarcolja, de ezzel az ott élőknek okoznak nehéz helyzetet. A közszolgáltatásokat sodorják veszélybe, az egészségügyi és szociális alapellátást, a bölcsődék működését stb. Ráadásul ott lebeg az önkormányzatok feje felett a Parragh László országos kamarai elnök terve, amely szerint az önkormányzatokat jelentős adóbevételeiktől fosztják meg – ezt a felmérése szerint a kormánypárti városvezetők is elutasítják, 130 polgármestert kérdezett meg erről –, szeretné tudni, hogy a kormány készül-e ezt támogatni? Sürgette továbbá, hogy adjanak területi információt az önkormányzatoknak, hogy megfelelően tudják szervezni a védekezést.

– Tervez-e további államosítást bármilyen feladat, szektor tekintetében a kormány?

– Kalandor politika az uniós források veszélyeztetésére – utalt a magyar vétóra az uniós költségvetés és a helyreállítási alap ügyében. Mikor engedik el a Budapest-Belgrád vasútvonali projektet, aminek értékéből 175 ezer új munkahelyet lehetne teremteni, és mikor fogják inkább a járványra felhasználható, már kimerült források helyére becsatornázni?

Lukács László György (Jobbik) szerint bürokráciacsökkentés címszóval megcsonkítottak és megbénítottak több egészségügyi szervezetet, például az OGYÉI-t. Szerinte az ország akkor tudott volna jól felkészülni, ha meghagyták volna őket és jól működhettek volna, hasznosítva az ott felhalmozott tudást. Úgy vélte, hogy ha Oroszország nem akar a vakcinafejlesztésben együttműködni az Európai Gyógyszerügynökséggel, pedig az az egyik legfontosabb hatóság, akkor az bizalmatlanságot kelt az emberekben is - a kormánynak is meg kellene fogadnia az EMI ajánlásait és vigyáznia kellene az orosz vakcinával. Hatékony eszköz a tömeges tesztelés, ezt is használnia kellene a kormánynak – mondta.

Nacsa Lőrinc (KDNP) szerint még a vakcinából is politikai kérdést csinálnak az ellenzékiek, miközben a magyarok egészsége a legfontosabb, amiért sokan dolgoznak, az orvosoktól a vakcinaügyi tárgyalókig. Sok álhír van koronavírus-ügyben, még a pártok részéről is, például a Jobbik azt terjesztette, hogy csak orosz és kínai vakcinák beszerzéséről tárgyal a kormány, holott sok más tárgyalás is van és ott a 12 millió lekötött adag “nyugati” oltás. Hangsúlyozta: ha külföldi hatóság azt mondja egy oltásra, hogy az jó, az még csak annyit jelent, hogy itthon is elkezdik vizsgálni. Nem fogják automatikusan elfogadni az uniós hatóság véleményét. Kifejtette még, hogy a lélegeztetőgépek ügyében az ellenzék folyton változtatja az álláspontját: túl kevés, túl sok, szeptemberben hiány, most megint túl sok van az álláspontjuk szerint – legyen végre egységes vélemény. Azt kérte zárásul, hogy az emberek higgyenek a magyar hatóságoknak.

Selmeczi Gabriella (Fidesz) azzal a kijelentéssel kezdte felszólalását, hogy “az ellenzék halálkampány után karaktergyilkosságba fogott”. Szerinte csak annyi értelme van a magyar vakcinaeljárás ellenzéki támadásának, hogy elvessék a kétkedés magvát az emberekben és kevesen adassák be az oltást, így viszont elhúzódó járványhelyzet alakulhat ki, ezzel az állampolgárok életét és egészségét, továbbá a gazdaság helyreállítását kockáztatják. “Vagyis önöknek az a jó, ami a magyaroknak és a kormánynak rossz. Ezért támadták a lélegeztetőgépeket, a gyógyszereket és a járványügyi szakembereket is” – mondta.

Szijjártó Péter viszonválaszában úgy vélte, az országgyűlési képviselőknek egységesen bizalmat kellene mutatniuk a magyar köz- és népegészségügyi szakemberek munkája iránt, és nem csak az uniós szakemberekben kellene bízniuk. „Ha lesz többfajta oltóanyag, amelyekről az európai és a magyar hatóságok azt mondják, hogy biztonságos és hatékony, akkor bízzuk az emberekre, hogy melyiket választják. A kormány egyik gyártó termékéről sem mondta, hogy amellett áll ki.” A biztonság mellett a gyorsaság is számít, tette hozzá. Kifejtette még, hogy a pénteken kezdődött vizsgálati kampányban összesen 370 ezer embert tesztelnek majd; 16 691 helyszínen vizsgálják az egészségügyben, szociális intézményekben dolgozókat; mintegy ezer mintavevő csoport megy az óvodákba, bölcsődékbe.

A járvány a munkahelyeket is veszélybe sodorja ismerte el, hozzátéve, hogy a kormány úgy döntött, nem segély, hanem munkahely alapon áll ehhez a kérdéshez – mondta. Ezért támogatják azokat a vállalatokat (bizonyos ágazatokban – a szerk.), amelyek nem bocsátanak el senkit. Eddig 965 629 milliárd forintnyi beruházást vállaltak a cégek, ezzel 215 ezer munkahelyet védtek meg, és 272 milliárd támogatást biztosított a kormány mindehhez.

Hétfőn újabb 50 milliárd forintos programot indítanak,

amelyben egy vállalkozás a beruházása értékének egyharmadát – uniós szabályok szerint maximum 800 ezer eurót – kaphatja meg, ha a működése modernizálásával eléri, hogy egyetlen embert se kelljen elbocsátania.

