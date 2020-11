Percről percre - minden szerdai hír a koronavírusról

Három napja folyamatosan csökken Németországban az új koronavírus-fertőződések száma az egy héttel korábbihoz képest a Robert Koch közegészségügyi intézet (RKI) szerdai adatai szerint. Az utóbbi 24 órában 17 561 ember szervezetében mutatták ki az új típusú koronavírust (SARS-COv-2). Ez csaknem ezer esettel kevesebb az RKI előző szerdai jelentésében szereplő 18 487-nél. Heti összevetésben kedden és hétfőn is csökkenést jegyeztek fel. Az új esetekkel együtt 833 307 igazolt fertőződést tartanak számon Németországban. Ugyancsak a járványhullám enyhülését jelzi, hogy az RKI számításai szerint az utóbbi napokban 1 alá csökkent a vírus úgynevezett reprodukciós aránya (R), amely október végén még 1,10 körül állt. Amikor ez az érték tartósan 1 alatt van, a járvány alábbhagy, a vírus visszaszorul és előbb-utóbb eltűnik. Amikor az érték 1 felett van, a járvány egyre inkább terjed, mert minden fertőzött átadja a vírust legalább egy embernek. Az intézet legutóbbi, keddi kimutatása alapján a reprodukciós ráta értéke 0,97, vagyis minden száz fertőzött átlagosan 97 embernek adja át a kórokozót. Ugyanakkor a vírus okozta betegséggel (Covid-19) összefüggő halálesetek száma egyre csak emelkedik. Keddről szerdára 305 esetet jegyeztek fel, ez minden korábbinál nagyobb szám. Így már tizenháromezernél is több - 13 119 - halálos áldozatot szedett a járvány. A Covid-19 miatt intenzív ellátásra szorulók száma az intenzív és baleseti ellátási terület szakmai szervezetének (DIVI) keddi összesítése szerint egy nap alatt 81-gyel nőtt, 3517-re. Nagyjából minden második beteg - 2010 ember - gépi lélegeztetésre szorul. A DIVI kimutatása szerint országszerte 28 337 intenzív ellátási ágyat üzemeltetnek, ezek közül 6519 ágy szabad. (MTI)

Az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ) továbbra is várja a gyógyult koronavírus-betegeket vérplazmaadásra. A fertőzöttek gyógyulási esélyeinek növelése érdekében még több vérplazmára lenne szükség a gyógyult betegektől - közölte a szervezet szerdán az MTI-vel. Mint írták, az OVSZ októberi felhívása nyomán folyamatos a koronavírus-fertőzésből gyógyultak jelentkezése különleges plazmadonornak, azonban a jelentkezők mintavételei azt mutatják, hogy a hatásos készítményhez szükséges ellenanyagszint átlagosan tíz jelentkezőből csupán kettőnél megfelelő. Ezért továbbra is kérnek minden korábban laboratóriumi vizsgálattal igazolt, de legalább három hete tünetmentes embert, hogy mielőbb jelentkezzen mintavételre. Mintavételre minden véradáson lehet jelentkezni, előzetes bejelentkezés nem szükséges. Érkezéskor jelezni kell, hogy plazmadonornak jelentkeznek, a Covid-zárójelentést pedig hozzák magukkal - olvasható a vérellátó közleményében. (MTI)

Megfertőződött a koronavírussal Vjosa Osmani, Koszovó megbízott államfője - számolt be a közösségi médiában megjelent információról a Koha Ditore című pristinai napilap szerdán. A koszovói házelnök Hashim Thaci köztársasági elnök lemondását követően lett az ország megbízott államfője, és a tájékoztatás szerint rokonaitól kapta el a fertőzést. A regisztrált fertőzöttek száma szerdára a Nyugat-Balkán országai közül Szerbiában 4994-gyel 92 325-re, Koszovóban 690-nel 30 495-re, Észak-Macedóniában 977-tel 48 641-re, Montenegróban 619-cel 28 392-re, Bosznia-Hercegovinában pedig 1255-tel 73 931-re emelkedett. A járvány halálos áldozatainak száma Szerbiában az utóbbi 24 órában huszonnéggyel 1054-re, Koszovóban tizenhattal 849-re, Észak-Macedóniában harminceggyel 1376-ra, Montenegróban kilenccel 405-re, Bosznia-Hercegovinában pedig hetvennel 2043-ra nőtt. (MTI)

2020.11.18. 09:09

Az élelmiszer-felhalmozás Keleten kezdődött, de a magyar kereskedőkhöz is begyűrűzött. A lakosság a járvány és az időjárás mellett más hazai nehézségek következményét is nyögi - már az is látszik, meddig.