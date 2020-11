„Matovič, a vírus!” – több ezren tüntettek Pozsonyban a bársonyos forradalom évfordulóján

November 17-e a szabadságért és a demokráciáért vívott harc ünnepnapja Szlovákiában. A bársonyos forradalom idején, 1989. november 17-e és december 29-e között lezajlott folyamat során Csehszlovákiában a hatalmat Csehszlovákia Kommunista Pártja viszonylag békés keretek között átadta az emberjogi mozgalomnak.

Jaroslav Naď, Szlovákia védelmi minisztere a keddi ünnepnap délelőttjén úgy nyilatkozott, hogy

a bársonyos forradalom évfordulója a tisztességes embereké, nem pedig a fasisztáké, a szélsőségeseké vagy a kommunistáké.

A tárcavezető azt mondta, hogy azoknak az embereknek köszönhetően, akik 1989-ben felléptek a kommunizmus ellen, most egy szabad és demokratikus országban élhetnek az emberek Szlovákiában. Egy olyan országban, ahol nem probléma kritizálni a kormányt, ahol mindenki szabadon kifejtheti a véleményét. Délután pedig a miniszter által említett csoportok ki is fejtették.

Pozsony belvárosában a délutáni órákban több helyen gyülekezni kezdtek a tüntetők, annak ellenére, hogy az érvényben lévő veszélyhelyzetben ezt nem tehették volna. A tömeg azonban egyre csak gyarapodott. Négy órára megtelt az elnöki palota előtti Hodža tér tiltakozókkal. A tér egyik sarkában szovjet zászlót lobogtatók gyülekeztek, a másikban szélsőjobboldali politikusok szónoklatai hangzottak el, akikhez a Slovan Bratislava futballhuligánjai is csatlakoztak. Ők korábban a főpályaudvar előtt verődtek össze, ahonnan a kormányhivatal elé vonultak. Itt

mécsesekből kiraktak egy horogkeresztet, majd sörösüvegekkel, petárdákkal dobálták meg a védőkordon mögé felsorakozott rendőrosztagot. A rendőrök könnygázzal fújták le a rendbontókat.

A kormányhivatal épülete előtt lovasrendőrök is felsorakoztak. A tüntetők gyakorlatilag megbénították a belváros közlekedését.

„Matovič, a vírus!” – ilyen, és ehhez hasonló jelszavakat skandált a tömeg. A tüntetők egyike fasiszta szociopatának nevezte a miniszterelnököt, és azt kiabálta, hogy a kormányfőnek börtönben a helye. Voltak azonban olyanok is, akik visszafogottabban nyilatkoztak. „Nem akarok semmi különöset. Nem kívánom a kormány bukását, csak annyit szeretnék, hogy végre kezdjenek el gondolkodni. Hogy az óvintézkedések átgondoltak legyenek, és ne ilyen kaotikusak” – mondta egy tüntető.

Igor Matovič miniszterelnök szerint

a keddi nap és 1989 üzenete ébresztő kell, hogy legyen a szlovák polgárok számára.

„Ébresztő, hogy november 17-ének üzenetét és értékeit folyamatosan védelmeznünk kell, és elmagyarázni azt gyermekeinknek. Hogy megértsék: a szabadság felelősség nélkül, csak a szabadság illúziója, s mindez csak anarchiához vezet, ahogy most azt az utcákon masírozó bakancsosok be is mutatják” – fogalmazott a miniszterelnök.

Matovič hangsúlyozta, kormányának nincs miért szégyellenie magát, mert pontosan azt teszik, amit az embereknek ígértek a választások előtt – a legalsóbb szintektől kezdve megtisztítják Szlovákiát a maffiától.

Nyitókép: MTI/EPA/Martin Divisek